Selección paraguaya: ¿Cuándo volverá a jugar por Eliminatorias?

La selección paraguaya disputó el martes el último partido del año por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Albirroja finalizó el tercer combo sumando 1 punto de los 6 posibles: empató sin goles con Chile en el Monumental de Santiago por la quinta fecha y perdió 1-0 con Colombia en el Defensores del Chaco de Asunción por la sexta ronda.

Paraguay, que anteriormente había igualado 0-0 con Perú, caído 1-0 con Venezuela y Argentina y superado 1-0 a Bolivia, volverá a jugar por el clasificatorio en setiembre de 2024. El combinado nacional tendrá que visitar a Uruguay y recibir a Brasil por la séptima y octava jornadas respectivamente. La Celeste es segunda con 13, mientras que la Canarinha, sexta con 7.

Paraguay y las fechas vs. Uruguay y Brasil en 2024

Los dirigidos por Daniel Garnero medirían a los charrúas el jueves 5 de setiembre en el Centenario, y enfrentarían a la pentacampeona del mundo el martes 10 del mismo mes en el Defensores del Chaco. Posteriormente, disputará otros dos combos: en octubre vs. Ecuador de visitante y Venezuela de local y, en noviembre vs. Argentina en Asunción y vs. Bolivia en La Paz.