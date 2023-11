Insólito: Venezuela no llegó y Paraguay recibió los 2 puntos

Insólito: Venezuela, el rival de la selección paraguaya, no pudo ingresar a México para disputar el Mundial Baja California 2023 de Fútbol de Salón. La Albirroja debía medir a la Vinotino este martes a las 22:00, pero el inconveniente posterga el estreno. El quinteto venezolano quedó fuera y los dirigidos por Andrés Bogado reciben los 2 puntos del partido.

Tanto el seleccionado caribeño como también el de India tuvieron problemas con la visa para entrar a suelo azteca. Por este motivo, con el certamen iniciando en pocas horas, ambos fueron descartados y tanto el Grupo B, en el que están Paraguay, Estados Unidos y Australia, como el Grupo D, con Chile, Marruecos y Brasil, estarán con 3 integrantes cada uno.

Albert Meza: “Hace un rato nos avisaron”

“Hace un rato nos avisaron. No pudieron ingresar por problemas de visa. Hasta el último se intentó, pero no hubo caso. Hoy no vamos a jugar, será mañana el debut. Vi que el año pasado había ocurrido con Pakistán y justo en el grupo de Paraguay”, comentó Albert Meza, capitán del combinado nacional, a ABC desde la ciudad de Tecate, una de las dos sedes del torneo.