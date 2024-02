Carlos Jara Saguier: “Estamos a un partido de concretar el sueño”

La selección paraguaya superó a Brasil en el estreno del Cuadrangular Final del Preolímpico 2024. La victoria sobre la Canarinha y el empate 2-2 entre Venezuela y Argentina dejan a la Albirroja de Carlos Jara Saguier a un triunfo de clasificar a los Juegos Olímpicos Paraís 2024. “Fuimos poco a poco todos y estamos un partido de concretar el sueño”, expresó el DT.

Lea más: “Si ese penal convertían el partido iba a ser distinto”

“Todos los que inician un partido sueñan con hacer un gran trabajo. Nosotros desde que empezamos este operativo soñamos con estar en las Olimpiadas. Fue una entrega total de los once que arrancaron y los que entraron”, agregó Jara Saguier, medallista de plata en Atenas 2004, en la conferencia de prensa posterior al triunfo 1-0 con gol de Fabrizio Peralta.

El técnico paraguayo analizó el partido, en el que Paraguay dominó de inicio a fin. “No veo otra forma de jugarle a Brasil, porque si les das los dos tiempos para parar y pensar, te pintan la cara. Así planeamos, así se hizo y se consiguió el triunfo”, puntualizó el profesional de 73 años, que en 2004 también había logrado vencer por 1-0 a Brasil en la etapa decisiva del certamen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los otros tienen que preocuparse por nosotros”

“Nosotros respetamos mucho al rival, pero no nos preocupa mucho porque tengo un plantel de profesionales cien por ciento. Tenemos a gente de experiencia y pienso que los otros se tienen que preocupar por nosotros y no nosotros por ellos. Sabíamos que Brasil no tenía que tener la conexión que está acostumbrado”, finalizó Jara Saguier en el Brígido Iriarte de Caracas.