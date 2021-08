Ayala y las polémicas de la fecha

“Va a ser siempre el mismo plagueo, como dije reiteradas veces, ellos van y te explican cuáles son las manos que se cobran, cuáles no y después te cobran algo que para ellos es penal, es la misma cosa que el partido de ayer, para mí la falta que le hacen a Derlis González es penal, da la casualidad que Eber Aquino estaba en el VAR y le llamó al árbitro para rever la expulsión de William Mendieta, creo que también hubiera llamado para el penal de Derlis”, dijo a la 730 AM, ABC Cardinal.

“A nosotros nos explicaron que esa jugada no era penal, hubo un partido en la Eurocopa donde no cobraron penal, primero hay un rebote en de la Cruz y toca la mano fuera del área, después él se barre, entra al área y cobró mal”, añadió con relación a la jugada en la que cobró el penal para Libertad.

Sobre la jugada en la que se anuló el gol de Miguel Jacquet, señaló. “Lo que nos dijo es que Toledo participó de la jugada, después nos enteramos qué lo que cobraron es cuando Miguel Jacquet patea y nadie estaba en off side, no sabemos qué cobró, para mí el gol es lícito porque Toledo no va a disputar la pelota. Hay veces que no sabemos cómo va a interpretar el VAR, se hace muy cortado el fútbol paraguayo y es la diferencia que hay con el fútbol argentino”.

“No creo que pese la camiseta a la hora de cobrar, porque ayer a Olimpia no le favorecieron, para mí la de Derlis es penal, y no veo contacto de Pitta con Rodrigo Alborno. Yo vi el partido y para mí no le tocó”, añadió.

También habló de su compañero Francisco da Costa. “Da Costa todavía no mostró toda la calidad que tiene, a muchos nos está sorprendiendo en las practicas, tiene mucha técnica y nos da una mano grande cada vez que ingresa”, concluyó.