Héctor Melgarejo: “Siendo sincero, no me esperaba ganar”

Sportivo Ameliano extendió la supremacía sobre Olimpia después de un tercer triunfo en el año en duelos entre sí. Por la décimo quinta jornada y en la fiesta de despedida de Para Uno ante una multitud, la V Azulada derrotó 1-0 al Decano con gol de Iván Valdez. Dos días después de la victoria, Héctor Melgarejo hizo referencia a la noche en el Osvaldo Domínguez Dibb.

Lea más: Vídeo: El gol de Iván Valdez para un nuevo triunfo sobre Olimpia

“Son pocos los partidos como el que jugamos el lunes, era una jornada histórica y queríamos ser parte de esa historia”, comenzó el presidente del club al Cardinal Deportivo. “Particularmente estaba seguro que no perdíamos. Siendo sinceros no esperaba que ganemos, porque somos un equipo chico y ganar tantas veces de seguido a un grande como Olimpia no es normal”, agregó.

El triunfo sobre Olimpia, premio de Gs. 10.000.000

Melgarejo reveló que el premio por la victoria ante el Franjeado ronda los 10.000.000 de guaraníes, pero incluyendo el 4-0 sobre Rayo Zuliano por la Copa Sudamericana 2024. “Nosotros entendemos que las mirada principal es el campeonato local, es un campeonato parejo donde los que están en zona de descenso están cerca nuestro y no podemos descuidarnos”, comenzó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En base a eso armamos un escalafón de premios que si se gana en copa internacional, en el siguiente partido por el campeonato local tienen plus de un diez por ciento más de los ciento quince mil dólares si obtienen el triunfo, más el premio normal. Los jugadores estaban motivados también en lo económico, cerca de los diez millones fue el premio esta fecha”, reveló el titular.