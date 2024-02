Bernay dice que “no es una mala racha” y que van a ser campeones

Cerro Porteño sumó este sábado su cuarto partido sin ganar (tres empates y una derrota), al empatar 1-1 en el Superclásico ante Olimpia por la sexta fecha del Torneo Apertura 2024. El entrenador del Ciclón, Víctor Bernay, dejó sus sensaciones en conferencia de prensa.

“Mala racha no la considero, tenemos 13 partidos desde el torneo pasado y no perdimos ninguno. Es muy fácil posicionar algo en la gente. Estás jugando con mi trabajo y eso a mí no me gusta”, dijo Bernay, al periodista que realizó la consulta.

“La idea era ganar, pero tampoco perdimos. El campeonato tiene 22 fechas y vamos 6, tranquilamente podemos ser campeones y estoy convencido de que lo vamos a ser”, aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Olimpia vs. Cerro Porteño: Resultado, resumen y goles

Sobre su decisión de no poner dos centrodelanteros, Bernay explicó: “Argentina salió campeón del mundo con un nueve, al igual que Manchester City y el Liverpool. Tener dos nueves no significa que vas a ganar todos los partidos”.

El argentino también fue cuestionado por no poner a Fabrizio Peralta y Wilder Viera, campeones del Preolímpico con Paraguay, desde el arranque. Ante esta consulta, el estratega expresó:

“Conmigo jugaron mucho, pero tengo que elegir. Cada que se empata, siempre el que no jugó es mejor que el que no ingresó. Hubiese sido muy injusto con Carrascal y Piris Da Motta, que estaban jugando desde el inicio y lo estaban haciendo de buena forma”, detalló.