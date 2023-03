Carlos Humberto Paredes: “Merecíamos la clasificación”

Tacuary clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Gigante de Barrio Jara eliminó a General Caballero de Juan León Mallorquín en el Defensores del Chaco y disputará el cuadro principal del certamen. Después de igualar 2-2 en los noventa minutos, los dirigidos por Carlos Humberto Paredes derrotaron al Rojo de Ka’arendy por 4-2 en la tanda de los penales.

En conferencia, Paredes aseguró que “necesitábamos y merecíamos” el pase a la siguiente ronda. “Necesitábamos y lo merecíamos la clasificación. No es que diga que el otro equipo no trabaja y no lo merezca, pero el fútbol tiene estas cosas. El fútbol te regala emociones, estos cambios, en noventa minutos vivís cosas muy pesadas”, expresó el entrenador.

“Es cosechar lo que venimos sembando. Veníamos sembrando el compromiso, la pasión a los entrenamientos, los chicos está intentando cada día ser más profesionales y es lo que buscamos. Talento hay y bienvenido sea este triunfo”, puntualizó el DT, que agregó que “el fútbol tiene anomalías, a veces jugando bien no podes ganar y a veces jugando , lo conseguís”.

Aunque continuará jugando la competencia internacional, Paredes reconoció que la realidad del “Tacua” es el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. “Nuestra realidad es que estamos últimos en el campeonato. Debemos empezar a sumar para nivelar esto. Esta es la manera, este es el camino”, finalizó el técnico, que había reemplazado a Robert Pereira en la segunda fecha.