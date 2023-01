En Motos gana Brabec la etapa

Daniel Sanders llevó dos minutos, el chileno Quintanilla también un par, mientras que el español Barreda se alzó con 1 minuto, lo que facilitó las cosas para Brabec y lo deja con las chances de partir hoy con una primera ventaja sustancial. Aunque aún es muy temprano para comenzar a administrar diferencias.

Sanders lamentó lo acontecido, ya que hubiera sido muy importante para el equipo conseguir un triunfo y de esa manera levantar los ánimos en un team que ayer comenzó con el pie izquierdo al perder en carrera a su “piloto insignia”, Sam Sunderland.

Con lo acontecido, Brabec lidera la clasificación con el piloto de GasGas, que hoy saldrá a tratar de reeditar el resultado de ayer, defendiendo prácticamente solo el escudo del equipo tras el abandono de Sunderland.

En lo que tiene que ver con la sorpresa de la carrera, se puede nombrar a Mazon Klein, piloto de KTM, como una de las grandes revelaciones, ya que comenzó dominando la primera parte de la especial, aunque después perdió consistencia y acabo sexto, pero tras las penalizaciones se enganchó a un tercer lugar que lo hace más visible para quienes siguen la clase.

Accidente de Sam Sunderland

El día, sin dudas, estuvo marcado por el accidente de Sam Sunderland en el kilómetro 52 de la Etapa 1. Inicialmente no había mucha información al respecto, pero una vez al final del tramo Kevin Benavides indicó que dentro de todo estaba bien. Acusaba un dolor en la espalda, pero al parecer está bien. “Cuando llegué al sitio ya estaba con el otro compañero, por lo tanto no tenía sentido que me detuviera, de todas formas, esperé unos segundos y al ver que no podía hacer nada, seguí mi camino”, manifestó el argentino.

Posteriormente se confirmó que el actual monarca de la categoría se encontraba con una fractura en el omoplato izquierdo y contusiones sin gravedad en la espalda. Dijo también “es una pena que ya en el kilómetro 52 de la etapa 1 tengamos esta deserción. La verdad que Sam está muy golpeado anímicamente, pues deberán imaginarse; venir después de ganar un Dakar y un campeonato del mundo e irse tan temprano es muy triste y además también es una baja muy sensible para el equipo, pues nos quedamos sin uno de nuestros mejores, pero bueno, habrá que continuar con los otros chicos luchando”.