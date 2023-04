Complicado arranque de año para Joshua en la FRECA.

Lamentablemente nuestro compatriota Joshua Duerksen no tuvo un buen comienzo de temporada en la Fórmula Regional Europea By Alpine (FRECA), ya que tras la disputa de dos carreras en el emblemático Circuito de Imola, en Italia, no pudo ingresar a la zona de los puntos.