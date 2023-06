WRC-Rally de Cerdeña: Lappi-Ogier, a solo una décima

Por su parte, el español Dani Sordo (Hyundai i20), sufrió un accidente sin consecuencias para él ni para su copiloto, pero perdió de golpe más de tres minutos quedando sin opciones.

Lappi, de 32 años, empezó el día como líder tras marcar el jueves el mejor tiempo en la super especial inaugural, pero cedió el mando a Ogier en el primer tramo, lo recuperó en el siguiente y volvió a perderlo en el tercero del día.

Sébastien, se mantuvo a la cabeza hasta que en el tramo final, Esapekka se hizo nuevamente de la punta por una décima de segundo sobre el francés.

Tercero es el belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N), a 18,6 segundos del primero, mientras que el fin- landés Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris), actual campeón mundial y líder del certamen, se vio perjudicado por ser el encargado de abrir ruta en las pistas de tierra, y es cuarto a 46,1 de Lappi.

Diego y Fabrizio, siguen

En lo concerniente a los pilotos paraguayos, Diego Domínguez Bejarano, culminó en el segundo lugar de la JWRC a bordo del Ford Fiesta Rally3 Evo y quedó a 55 segundos del ganador provisional, el irlandés William Creighton.

Fabrizio Zaldívar, en cambio, no tuvo la fortuna de su lado ayer, ya que el Hyundai i20 N Rally2, en el enlace a la PE5, tuvo una falla técnica, el motor se apagó y no volvió a encenderse. No obstante, reenganchará hoy y seguirá en competencia.