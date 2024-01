Dakar 2024-Arabia Saudí: Auspicioso arranque de Santos

El piloto oficial del Puma Energy Rally Team, Óscar Santos Peralta, debutó oficialmente en la 46ª Edición del Dakar y junto al experimentado copiloto Lourival Roldán –que disputa su 13° rally raid– cruzó la meta del prólogo que dio inicio al evento internacional, que se desarrolla en el desierto de Arabia Saudí.

Santos, con el UTV Can Am Maverick X3 de la Clase T3.1 (Lightweight Prototype Cross-Country), finalizó los primeros 27 kilómetros de la prueba más extrema del mundo en el 26° lugar de la clasificación general entre los competidores de la categoría Challenger.

Según el reporte oficial del equipo, la jornada de ayer se cumplió íntegramente en un “rulo”, con largada y llegada en el campamento ubicado en Al-Ula, al norte de Arabia Saudí, y sirvió para quitarse los nervios, la ansiedad y comprobar que los medios mecánicos estuviesen en óptimas condiciones para lo que se viene de aquí en adelante.

Si bien como todo prólogo fue reducido, muchas tripulaciones se perdieron con la navegación. No fue el caso de Santos y Roldán, que llegaron sonrientes al campamento de Al-Ula, tras finalizar el primer de competencia.

“Este prólogo fue bastante rápido, con mucha arena. Los caminos estaban bastante marcados. No tuvimos problemas con la navegación, llegamos en el puesto 26 en nuestra categoría. Confío plenamente en mi navegante, que corre su 13° Dakar, por lo que estamos muy bien preparados para conseguir lo mejor”, destacó Óscar luego de culminar el día.

Coches y Motos

El piloto sueco Mattias Ekström rompió ayer la estrategia del prólogo en la categoría de los Coches, en la que los grandes favoritos no quisieron exhibir sus cartas al no tenerse en cuenta los tiempos para la general, mientras que en Motos, el español Tosha Schareina se reivindicó con una victoria en su estreno con Honda en el rally raid.

Fueron apenas 27 los kilómetros cronometrados de la primera jornada del Dakar 2024, que hoy afrontará ya su primera gran etapa, pero que sirvieron para confirmar algunos pronósticos: la buena mezcla de Prodrive y el catarí Nasser Al-Attiyah, vigente campeón y que terminó undécimo, y el aluvión de los pilotos de las dos ruedas candidatos al “Touareg”, Sam Sunderland, los hermanos Benavides y Toby Price, quienes estuvieron en el “top ten” del prólogo.

La etapa sí contó para la general entre las motos –por eso todos los favoritos se agolparon en las primeras posiciones–, no así para los coches, por lo que los grandes pilotos quisieron evitar las primeras posiciones y quedar fuera de las primeras plazas para no tener que abrir pista hoy. Una estrategia arriesgada, que le funcionó al piloto Nasser Al-Attiyah, pero no al madrileño Carlos Sainz.

El piloto norteamericano Seth Quintero, que hace su primera carrera en coches, fue finalmente segundo ayer por delante del francés Sébastien Loeb, completando el 1,2,3 entre los coches.

La Etapa 1 de hoy unirá los campamentos de Al-Ula y Al-Henakiyah, y tendrá un recorrido total de 541 kilómetros, de los cuales 414 serán los que estarán bajo el reloj y 127 serán plenamente de enlaces.