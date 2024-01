Dakar 2024-Arabia Saudí: Sainz pasa al frente

El piloto madrileño Carlos Sainz, de 61 años, ya es el nuevo líder del Dakar 2024 con una ventaja provisional de 1 minuto y 51 segundos sobre el saudí Yazeed Al Rajhi, luego de una segunda etapa en la que el francés Stéphane Peterhansel alcanzó el medio centenar de victorias en la categoría de Coches después de adjudicarse la etapa 2 de ayer por 29 segundos, en una enconada lucha con su compatriota, el múltiple campeón del mundo del WRC, Sébastien Loeb.

Peterhansel terminó con un tiempo de 3 horas, 54 minutos y 40 segundos una etapa en la que Sainz fue octavo, lo que le sirvió a este último para mantener la gran diferencia conseguida en la primera etapa del sábado y colocarse como líder, superando así al belga Guillaume De Mevius, quien fue el ganador de la etapa 1.

Sainz está a 4 minutos y 17 segundos por delante de Loeb, que es tercero; y a 13 minutos y 16 segundos sobre el vencedor de la etapa de ayer, Peterhansel, que es noveno, mientras que sigue con 12 minutos y 16 segundos de ventaja sobre el catarí Nasser Al-Attiyah, que es séptimo en la clasificación general y que acabó la jornada en la cuarta posición.

Entre las motos, el chileno José Ignacio Cornejo se exhibió sobre las dunas de la segunda etapa de ayer, que tuvo un total de 655 kilómetros de recorrido, 463 de ellos de especial y 192 de enlaces entre Al-Henakiyah y Al Duwadimi, respectivamente.

El segundo lugar fue para el argentino Luciano Benavides y el tercer para el chileno Pablo Quintanilla, quienes firmaron un podio íntegramente latinoamericano, aunque los sudamericanos no pudieron arrebatar el liderato al botsuano Ross Branch, que sigue como primero en la clasificación general de las Motos.

El inicio de la jornada estuvo marcado por la retirada del español Lorenzo Santolino, que abandonó cuando apenas llevaba 15 kilómetros de especial debido a un problema mecánico en su moto, por lo que el castellonense Joan Barreda Bort se queda como el gran referente español, un hecho que lo afianzó al quedar a sólo 9 minutos de Cornejo.

José Ignacio lideró la etapa con un tiempo de 4 horas, 24 minutos y 17 segundos, lo que le permitió ganar con contundencia al argentino Benavides, que quedó a casi 6 minutos de Cornejo, quien reinó sobre el terreno seco y árido de esta segunda etapa.

Lea también: Dakar 2024-Arabia Saudí: Extrema primera etapa

En lo que respecta al piloto paraguayo Óscar Santos Peralta, navegado por el brasileño Lourival Roldán en el UTV Can Am Maverick X3 del South Racing, logró culminar una etapa en la que tuvo muchísimo tráfico, y en consecuencia, perdió tiempo. No obstante, cruzó la meta en el puesto 23.

Con este resultado, el piloto oficial del Puma Energy Rally Team se posiciona 17° en la Challenger.

La Etapa 3 de hoy tendrá 733 kilómetros de recorrido total, distribuidos en 438 de especial y 295 de enlaces, e irá de Al-Duwadimi a Al-Salamiya, donde arrancará la etapa maratón antes del ecuador de la primera semana de competencia.