Estreno triunfal de los Pynandi en Río

Los Pynandi se impusieron por marcador de 6-4 a la vinotinto, en partido correspondiente al grupo A.

Los goles albirrojos fueron autoría de Gustavo Benítez (1), Carlos Valentín Benítez (3), y Carlos Carballo (2).

Tras el debut, Paraguay tendrá fecha libre el día de hoy, y mañana medirá a la representación de Perú, desde las 12:30 (hora de nuestro país).

Primera fecha

En otros partidos de la jornada inaugural, Colombia superó a Bolivia por 2-1, y Uruguay a Argentina, por 2-0, en los duelos del grupo B.

En el otro encuentro por el grupo A, el anfitrión Brasil venció a Perú por 6-3.

Los equipos con fecha libre ayer fueron Ecuador (A) y Chile (B).

Los partidos para el día de hoy son: Argentina vs. Bolivia, Uruguay vs. Chile, Perú vs. Venzuela, Brasil vs. Ecuador. Libres: Paraguay y Colombia.

Mañana: Colombia vs. Argentina, Chile vs. Bolivia, Perú vs. Paraguay, Venezuela vs. Ecuador. Libres: Brasil y Uruguay.