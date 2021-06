El “29” queda como puntero

El “29” dio la vuelta el 0-2 inicial, para terminar goleando a Chaco Boreal por 8 goles contra 3. En el otro cotejo, 12 de Junio se impuso con lo justo, 6 a 5 a NSA Club.

Las posiciones

Serie A: Atenas 6 puntos, Bolívar y Varadero 5, Fomento de Barrio Obrero 4, San Alfonso y Zavalas Cué 2, Artemios y Atlético Occidental 0.

Serie B: José Meza y 29 de Setiembre 5 puntos, NSA y 12 de Junio 4, Unasur 3, Capiatá 2, Chaco Boreal 1, y Cerro Corá 0.

Ya está programada la cuarta jornada del certamen.

El martes se disputarán los partidos: 29 de junio Atlético Occidental vs. Artemios F.C. y Atlético Zavalas Cué vs. Deportivo Atenas.

El miércoles se jugarán los siguientes encuentros: UNASUR vs. 29 de Setiembre y Capiatá F.C. vs. NSA Club. El jueves animarán: Sportivo José Meza vs. Chaco Boreal y 12 de Junio vs. Atlético Cerro Corá.

Finalmente, el domingo: Fomento de Barrio Obrero vs. Simón Bolívar, Varadero F.C. vs. San Alfonso.