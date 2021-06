Los Pynandi van por Ecuador, en Río

Luego de la jornada de descanso, las representaciones paraguaya y ecuatoriana chocarán desde las 12:30 (hora de nuestro país).

En sus dos presentaciones anteriores, en tres fechas (ya se cumplió con una libre), los Pynandi habían superado 6-4 a Venezuela y 3-0 a Perú.

Por su parte, Ecuador llegará al encuentro dos derrotas: ante Venezuela (5-3) y Brasil (7-3).

Los anfitriones lideran el grupo A, conjuntamente con Paraguay (6 puntos), pero cuentan con dos goles más a su favor. Venezuela es tercera (5), seguida por Ecuador y Perú sin puntos.

Otros partidos de hoy son: Colombia vs. Chile (09:30, por el grupo B); Uruguay vs. Bolivia (11:00, B); Brasil vs. Venezuela (14:00, A). Libres: Perú y Argentina.

Goleadores paraguayos

Los compatriotas Carlos Carballo (4) y Carlos Valentín Benítez (3) figuran entre los goleadores del torneo, solo superados por el local Edson (6) y el venezolano Renny García (5).