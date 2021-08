Presentan la quinta etapa del ranking Fedepa 2021

El evento forma parte del calendario oficial de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) co-organizador del ranking que reparte puntos oficiales para la temporada.

Las categorías del ranking 2021 son: Mini Escuela 0,30, Escuela Mn-My 0,60, Escuela Mn-My 0,70, Escuela Mn- My 0,80, Escuela Mn-My 0,90, Children B /Junior D/ Amateur B /Senior D 1,00, Children A/ Junior C/ Amateur A /Senior C 1,10.

Sigue con Children / Junior B/ Amateur/ Senior B 1,20, Junior A / Senior A 1,30 y Junior / Senior 1,40.

El domingo habrá varias competencias con premios en metálicos, así como por equipos.

Además de disfrutar de un ambiente único del deporte ecuestre de alto nivel, habrá buena música de la mano de Dani Rodríguez y DJ Gabriel Medina y área gastronómica con mesas reservadas con antelación.