Pacquiao, abierto a una revancha contra Ugás

Pacquiao, de 42 años, le dijo al sitio web The Athletic que podría considerar pelear contra Ugás nuevamente en enero, tras su derrota por decisión unánime ante el boxeador cubano de 35 años en Las Vegas el sábado.

“Sí, puedo regresar en enero. Ya veré”, dijo Pacquiao al sitio web. “Sé que puedo enfrentarme a él si quiero. Solo tendré que decírselo (al promotor) Al Haymon. Eso no sería un problema”.

Ugás dijo después de su victoria el sábado que estaría dispuesto a ofrecerle una revancha al campeón mundial de ocho divisiones. Pacquiao, quien está considerando ser candidato a presidente de Filipinas, había dicho el sábado que no volverá a pelear después de la octava derrota de su brillante carrera profesional de 26 años.

Sin embargo, le dijo a The Athletic que podría verse tentado por una segunda pelea, admitiendo que todavía estaba desconcertado por la naturaleza de la derrota del fin de semana pasado. “Lo pensaré porque no puedo creer que uno de los oponentes más fáciles que he enfrentado haya hecho eso”, señaló Pacquiao.