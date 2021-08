Montse critica el silencio de instituciones

“Montse” anunció su retiro el lunes en redes sociales, alegando motivos físicos y económicos, pero ya había informado de su decisión a la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Comité Olímpico Paraguayo (COP), y la Asociación Paraguaya de Tenis (APT) el 12 de agosto. Ayer, en redes sociales, criticó la falta de respuesta que tuvo por parte de quienes dirigen los destinos del deporte nacional.

“Gracias @APTenis @coparaguay @sndpy, los primeros en recibir una nota oficial y saber de mi retiro, pero ni una publicación ni reconocimiento por años de entrega de representar a Paraguay”, expresó la extenista en Twitter.

González explicó a los medios de comunicación que no recibió ningún tipo de respuesta en los 12 días posteriores a la presentación de su nota.

En charla con ABC Color, Camilo Pérez, presidente del COP, se manifestó “sorprendido” por la publicación de Montse, que consideró “apurada” y un “ataque infundado”.

“Yo puedo entender en la nota que ella envió que renunciaba a la beca, porque iba a dejar de jugar por problemas personales y económicos. Me llama la atención que ella no se haya acercado a nosotros personalmente”, explicó Pérez, asegurando que la atleta no contestó a su llamada. “Yo entiendo su momento, pero no comparto. Yo creo que en el mundo del deporte y olímpico nos hemos manejado de otra manera. Montse de cualquier cosa puede quejarse, pero no por falta de apoyo”, acotó.

Anoche, en un comunicado conjunto, las entidades se volvieron a expresar “sorprendidas” y afirman la importancia de tener una reunión para comprender la situación y “antes de tomar decisiones sobre eventos de despedida a la atleta, allanar cualquier dificultad”.