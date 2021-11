Selección arrasa en el primer día en Uruguay

En el inicio de la fase de grupos, Paraguay se impuso a Perú (19-0), Panamá (48-0) y Chile (29-7). Hoy, el rival será Colombia, desde las 10:06, para completar la instancia inicial, y antes de las semifinales.

Una inspirada Verónica Romero se erigió como figura con siete tries en tres partidos, y la capitana Lucero Viveros y Paula Denis, con un try cada una, aportaron sobre todo con las conversiones. Cinthia Cristaldo (3), Romina González (2), Ingrid Alfonso (1) y María Gauto (1) aportaron igualmente de a cinco puntos.

“La raza paraguaya es vencer o morir y eso vinimos a demostrar”, sostuvo Cinthia Cristaldo, tras concretar la remontada ante Chile, jugando con seis jugadoras en el campo.

Una vez completa la fase de grupos, pasado el mediodía se disputarán las semifinales de oro que no solo determinarán a las finalistas, sino también a las dos selecciones clasificadas para la Copa Mundial de Seven, que será el próximo año en Sudáfrica.

Plano local. En el ámbito doméstico, mañana serán las semifinales de Pre-Intermedia: Jabalíes vs. Capiatá y Jararás vs. Curda. Además, a lo largo del fin de semana habrá acción en las formativas, no así en la Primera.