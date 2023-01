Fútbol playa: Entusiasma Superliga

Esta cuarta edición de la Superliga de fútbol playa tiene como escenario al estadio del Comité Olímpico Paraguayo.

Lea más: Superliga en marcha

Las etapas decisivas serán en el estadio mundialista Los Pynandi, mientras los juegos de las etapas previas se disputan en las canchas auxiliares.

Anoche se disputaban los cotejos de la tercera y última fecha de la fase de grupos, tanto en masculino como en femenino.

Las femeninas de Olimpia y Deportivo Areguá, que volvieron a ganar, se aseguraron sus lugares en las semifinales del torneo.

Masculino

Los resultados de la segunda fecha fueron: Deportivo Areguá 3 - 0 Villa Elisa, 13 de Julio 3 - 10 Libertad, Deportivo Luque 16 - 7 San Antonio, Atlético San Miguel 2 - 4 Nacional.

* Posiciones. Grupo A: Presidente Hayes 3, Luque 3 y San Antonio 0.

Grupo B: San Bernardino FC 3, Nacional 3 y Atlético San Miguel 0.

Grupo C: Deportivo Areguá 3, Garden Club Paraguayo 2, Villa Elisa 0.

Grupo D: Sportivo Luqueño 3, Libertad 3, 13 de Junio 0.

Anoche jugaban: Presidente Hayes vs. San Antonio, San Bernardino FC vs. Nacional, Garden Club vs. Villa Elisa y Sportivo Luqueño vs. Libertad.

Femenino

Los resultados registrados en los partidos de la rama femenina fueron:

13 de Junio 3 - 0 Génesis (W.O.), Olimpia 3 - 2 Atlético San Miguel; Garden Club Paraguayo 3 - 4 Deportivo Areguá.

* Posiciones. Grupo A: Olimpia 5 (clasificado), 13 de Junio 3, Atlético San Miguel 3 y Génesis 0.

Grupo B: Deportivo Areguá 6 (clasificado), San José Fútbol Beach y Garden Club Paraguayo 0.

Anoche jugaban Olimpia vs. Génesis, para cumplir con el calendrio, San Miguel vs. 13 de Junio y Atlético San Miguel vs. Garden Club Paraguayo.