Fútbol playa: Superliga, en marcha

El campeón del torneo de fútbol playa se ganará un cupo directo a la Conmebol Libertadores, cuya sede será nuestro país en el mes de diciembre próximo.

Masculino

En el Grupo A se encuentran: Presidente Hayes, San Antonio y Deportivo Luque.

Grupo B: San Bernardino FC, Nacional y Atlético San Miguel.

Grupo C: Garden Club Paraguayo, Villa Elisa y Deportivo Areguá.

Grupo D: Sportivo Luqueño, Libertad y 13 de Junio de Areguá.

Femenino

En la rama femenina tomarán parte siete conjuntos.

Grupo A: Génesis, Atlético San Miguel, 13 de Junio de Areguá y Olimpia.

Grupo B: Deportivo Areguá, San José Fútbol Beach y Garden Club Paraguayo.

Todos los partidos se disputarán en las tres canchas auxiliares del Comité Olímpico Paraguayo en la primera fase, mientras las semifinales y finales se jugarán en el Estadio Mundialista “Los Pynandi”.

El programa de hoy

La programación de los juegos femeninos de hoy:

18:00 Génesis vs. Atlético San Miguel, cancha 1

18:00 Olimpia vs. 13 de Junio de Areguá, cancha 2

18:00 Deportivo Areguá vs. San José Fútbol Beach, cancha 3.

Los partidos del masculino que arrancan a las 19:00, son: Presidente Hayes vs. Deportivo Luque (cancha 1), San Bernardino FC vs. Atlético San Miguel (cancha 2), Garden Club Paraguayo vs. Deportivo Areguá (cancha 3). A las 20:00 juegan Sportivo Luqueño vs. 13 de Junio de Areguá (cancha 1).