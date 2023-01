Sabalenka, reina de Melbourne

“Quiero pedir perdón por mi inglés porque todavía estoy temblando de los nervios. Ella es una gran jugadora y espero enfrentarme a ella en más finales del Grand Slam. Por supuesto que tendremos muchas más batallas”, dijo durante la entrega de trofeos.

La tenista de Minsk, que conectó 17 saques directos, puso el broche de oro a una gira australiana impecable, en la que consiguió el título en Adelaida y el primer “major” de la temporada tras ceder solo un set en la final de este último torneo.

Una doble falta por parte de la bielorrusa inauguró una final que se disputó bajo las nubes que cubrían una Rod Laver Arena con centenares de asientos vacíos en el anillo superior.

Con la cabeza de tigre tatuada en su antebrazo, la bielorrusa Sabalenka es una fuerza de la naturaleza en las pistas de tenis, pero le ha llevado años domar los nervios y levantar su primer título de Grand Slam.

Sabalenka comenzó a jugar tenis con seis años y por casualidad, al pasar en coche con su padre Serguéi, un jugador de hockey sobre hielo, por delante de unas pistas y decidieron probar. Y los recuerdos de sus primeros partidos de tenis profesional son algo difusos.

“Me acuerdo vagamente de un partido entre Kerber y Serena, en la final (del Abierto de Australia 2016), ¿no? Había pedido un chocolate en un café y había un televisor. Pero en realidad, yo no miraba realmente tenis. No sé por qué. Me da vergüenza ahora”, explicó.

Ese mismo año, ella comenzaba en el circuito profesional WTA en Rabat y perdía en la ronda calificatoria del Abierto de Estados Unidos.

En 2017 entra en el top 100 y acaba la temporada en el ranking 78º tras una final perdida en Tianjin contra María Sharapova.

Ese mismo año se da a conocer llevando a Bielorrusia a la final de la Fed Cup.

Hoy, Djokovic-Tsitsipas

El serbio Novak Djokovic (35 años) y el griego Stefanos Tsitsipas (24) disputan hoy la final del Abierto de Australia (desde las 05:30 por ESPN y Star+), donde no solo está en juego el título, sino también el número 1 de la ATP.

Nole, que viene arrastrando una lesión en el muslo izquierdo, buscará su título número 22 de Grand Slam y alcanzar al récord que posee Rafael Nadal mientras que Tsitsipas querrá llevarse el primer grande de su carrera.