Fútbol playa: Calurosa Etapa 3

Se está desarrollando actualmente la calurosa Etapa 3 de las competencias, en las canchas auxiliares del COP, jornada que se inició anoche con cuatro partidos en la rama masculina.

Los grupos están establecidos de la siguiente manera. Grupo A: Libertad, 13 de Junio y Deportivo Luque. Grupo B: Atlético San Miguel, Sportivo Luqueño y Nacional. Grupo C: Deportivo Areguá, San Antonio y Presidente Hayes. Grupo D: San Bernardino FC, Villa Elisa y Garden Club Paraguayo.

Anoche se disputaban Libertad vs. Deportivo Luque, Atlético San Miguel vs. Nacional; Deportivo Areguá vs. Presidente Hayes y San Bernardino FC vs. Garden Club Paraguayo.

Recordemos que el campeón de la primera etapa fue San Bernardino tras vencer en la final a Libertad por 5-4. En la Segunda etapa Libertad se tomó la revancha ante el conjunto de la Villa Veraniega al derrotarlo con un contundente 8-3.

Esta etapa 3 podría determinar qué equipo pasa al frente con más títulos como también puede surgir un nuevo monarca. Los cotejos finales se disputarán entre el sábado y el domingo desde las 18:00 en el estadio Mundialista Los Pynandi.

En cuanto a femenino, las chicas del Deportivo Areguá conquistaron dos etapas, ambas a venciendo al mismo rival, Olimpia.