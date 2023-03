WPT, cita de lujo en casa

El World Pádel Tour desembarca hoy en Paraguay y marca un hecho histórico para del deporte nacional, con el que nuestro país vivirá seis jornadas emocionantes con el mejor pádel del mundo.

Desde las 10:00 de esta mañana, nuestro país estará en el centro de atención del mundo del pádel, con los primeros partidos de la llave de 32 en damas, en la cancha central del SND Arena y las Pistas 1 y 2 del Gimnasio de la Secretaría Nacional de Deportes. A partir de las 15:30 se pondrán en marcha los encuentros del cuadro de caballeros, que son cinco los programados para hoy.

Los partidos de la primera jornada en damas: 10:00, Pista Central: Carmen Geonaga/Beatriz Caldera vs. Claudia Fernández/Julieta Bidahorria; Sara Pujals/Jimena Velasco vs. Marta Talaván/Lorena Rufo; María Virginia Riera/Tamara Icardo vs. Ana Catarina Nogueira/Elisabet Amatriaín; 11:30, Cancha 2: Ksenia Sharifova/Patricia Martínez vs. Marina Guinart/Nuria Rodríguez; Anna Cortiles/Sofía Saiz vs. María Del Carmen Villalba/Carolina Navarro.

La ronda de caballeros enfrentará: 15:30, Pista Central: Javier González/Javier García vs. Antón Sans/Teodoro Zapata; Jaime Muñoz/Ignacio Vilariño vs. Salvador Oria/José Rico Dasi; Valentino Libaak/Leandro Roman vs. Pablo Castillo/Daniel Bressel; ; 16:00, Cancha 2: Eduardo Alonso/Juanlu Esbri González vs. Simón Vásquez/Jaime Menéndez; Exequiel Mouriño/Álvaro López vs. Enrique Goenaga/Jairo José Bautista.

Presencia nacional

Paraguay tendrá presencia en esta competencia a partir de mañana, con las parejas conformadas por Verónica Cepede Royg con Ariana Stagni, en damas y Matías Papovich con Fernando Lavall, en caballeros. Cepede y Stagni vencieron en la final del torneo ACCESS a la dupla Laura Calderini/Elianne Matto por 6/4, 5/7 y 6/4, mientras que Papovich y Lavall superaron a la pareja Horacio Adorno/José Benítez por 7/6 y 6/1.