Básquetbol: Los Kings y San José, firmes en la cima

En un cerrado juego, Atlético Colegiales se impuso por la mínima a Campoalto por el marcador de 65-64.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

Además, Colonias Gold, en condición de visitante, también se llevó un triunfo frente a Félix Pérez Cardozo por 75-70.

Deportivo San José se mantuvo fuerte en casa frente a Libertad y consiguió el triunfro sobre los gumarelos por 88-72.

Y finalmente, Olimpia Kings, jugando de visita, dio un tremendo golpe a Sol de América al vencerle por 84 a 51.

La tabla de posiciones. San José y Olimpia lideran con 10 puntos; Libertad 8; Félix Pérez Cardozo, Colonias Gold y Colegiales con 7; Deportivo Campoalto 6 y cierra Sol de América con 5 unidades.

La sexta fecha sobresale el duelo entre los punteros Kings y San José. La programación de los partidos que se juega el lunes 1: Sol de América vs. Félix Pérez Cardozo; Libertad vs. Campo Alto; Colonias Gold vs. Colegiales y San José vs. Olimpia Kings.