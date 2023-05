Los resultados. Cristo Rey 17-18 San José; Luque 0-54 Jabalíes y Santa Clara 21-35 Asunción.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

Próxima fecha, la octava: San José vs. Luque; Asunción vs. Cristo Rey y Jabalíes vs. Santa Clara.

Despedida en Sudáfrica

Las Yacaré se despidieron de su histórica participación en el World Rugby Sevens que se realizó e Stellenbosch de Sudáfrica.

Fue con derrota ante Hong Kong China 12-5 y Colombia 24-0.