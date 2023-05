Rugby: Santa Clara triunfa por WO, en irregular certamen de la URP

Pese al esfuerzo de realizar un torneo competitivo y dentro de las normas, cuesta entender por qué sigue sucediendo estos casos de WO en la categoría principal.

Los resultados de la fecha 10: victoria de Santa Clara 78-7 sobre Luque; además triunfó Jabalíes 67-20 ante Cristo Rey y Asunción superó a San José 36-10.

En la fecha 11, Cristo Rey se llevó la victoria ante Luque por 29-20; Asunción golpeó y venció a Jabalíes 41-12 y finalmente lo que habíamos mencionado, la victoria de Santa Clara por WO ante San José.

La 12ª fecha: Jabalíes vs. Luque; San José vs. Cristo Rey y Asunción vs. Santa Clara.