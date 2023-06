El ajedrez cruza la bahía para festejar los 121 años del Mbiguá

El certamen es organizado de manera conjunta por el Club de Ajedrez Par de Alfiles, Tujukua Chess y la entidad anfitriona.

Se jugará conforme el sistema suizo, a siete rondas y la cadencia escogida es la de una hora para cada competidor, más 30 segundos de incremento.

El costo de las inscripciones fue fijado en G. 70.000 (para el IRT) y se pueden efectuar a través de los siguientes números telefónicos: 0983 290303 (Fernando Saldaña) y 0981 959038 (David Torres).

Los que compitan en la división IRT tendrán premios en efectivo, en tanto que los participantes en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Damas y Mayores de 50 a 65 años recibirán trofeos y medallas hasta el tercer lugar. Estas tendrán además un costo inferior en las inscripciones.

El torneo comenzará el viernes a las 20:00, cuando se disputará la primera ronda. Las tres siguientes serán el sábado, a partir de las 8:30, en tanto que las tres últimas están previstas para el domingo, también desde las 8:30, hasta la finalización, que sería aproximadamente a las 20:00.

En las jornadas del sábado y del domingo están previstos refrigerios gratuitos para 70 personas aproximadamente.

Con esta competencia, el ajedrez vuelve al Mbiguá, que fue escenario de varios torneos del deporte ciencia en las décadas del 80 y el 90.