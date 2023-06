Ajedrez por Zenón Franco: Hikaru Nakamura vence en Noruega

Ritmo de juego y sistema de puntuación

En las partidas a ritmo clásico cada jugador tenía dos horas para toda la partida, con 10 segundos de incremento por jugada a partir de la jugada 41, donde además se agregaban 10 minutos a cada jugador.

La victoria otorgaba 3 puntos y el empate 1 punto. En este último caso se debía disputar una partida a ritmo armagedón, con 10 minutos para las blancas y 7 para las negras. Las blancas tenían la obligación de ganar, el triunfador recibía medio punto más.

El sorprendente desenlace del certamen

Desde el comienzo parecía que Fabiano Caruana (2.764) iba a sumar su segundo triunfo consecutivo tras ganar en Bucarest en mayo (ver Nota N.º 658) y además ocupar el segundo puesto de la lista Elo tras Magnus Carlsen.

Caruana venció en la primera ronda a Magnus Carlsen, tomó la punta y solo la perdió en la última ronda, a la que llegó con 2½ puntos de ventaja sobre Nakamura.

Caruana se equivocó en la apertura y quedó perdido, precisamente en la partida que lo enfrentó a Nakamura.

Nakamura ganó con 16½ puntos (6 puntos), seguido de Caruana con 16 (5½ puntos), el tercer lugar para el indio de 17 años Gukesh D (Dommaraju Gukesh, 2.732), con 14½ puntos (5 puntos); Carlsen (2.853) terminó sexto con 11½ puntos (4 puntos).

Mal torneo de Carlsen

El excampeón del mundo, ganador de las cuatro ediciones previas del torneo, volvió a comenzar débilmente, como poco antes en Varsovia, a ritmo rápido. Allí terminó ganando la prueba, pero aquí no logró recuperarse.

El 29 de mayo se disputó un torneo blitz, ganó Nodirbek Abdusattorov (2.731) mientras que Carlsen solo hizo el 50%.

La primera partida de Carlsen a ritmo clásico tras Wijk aan Zee, en enero, terminó en derrota, y no logró ganar ninguna en todo el torneo, la última vez que le había sucedido eso fue cuando era un adolescente, en 2007.

Carlsen perdió una partida e hizo 8 tablas; en la última ronda se quedó sin el consuelo de ganar todos los desempates, tras ganar los 7 primeros, perdió por tiempo un final tablas, con blancas, ante Abdusattorov.

Perdió 18 puntos de Elo, a pesar de ello durante el torneo se lo veía bien, relajado, sin presiones, quizás sea porque luchó con todo lo que pudo, pero… esta vez las cosas salieron mal; igualmente, es llamativo.

Un recuerdo de Horacio García

El desenlace del torneo me hizo recordar una frase del maestro argentino Horacio García (1943- 1991), quien una vez dijo: “Yo no entiendo nada, por un lado está Panno, que estudia el Informador, juega con el turco Farah, que vende telas en el Once, ¡y este le hace tablas!”.

No era ofensivo, García contaba con el típico humor porteño, basado en caricaturas, que un profesional como Oscar Panno, excandidato al título mundial, que entrenaba a diario, se había enfrentado a un maestro de nivel muy inferior como Rodolfo Farah, que sí, tenía un negocio de venta en el barrio Once, e “ilógicamente”, habían hecho tablas.

Viendo el desenlace del torneo de Noruega, García hubiera dicho algo así como “Yo no entiendo nada, por un lado está Caruana, que analiza todo el día con el Stockfish, juega con Nakamura, que está todo el día hablando solo ante una cámara, ¡y este le gana!”.

Caruana ha sido desafiante de Carlsen por el título mundial mientras que Nakamura está semirretirado, juega casi en exclusiva a ritmo rápido, es streamer, con lo que, por cierto, gana muchísimo dinero.

La explicación de Nakamura

El propio Nakamura se declara un ajedrecista no profesional, y dio esta explicación a su gran actuación: “Creo que el fondo del asunto es el hecho de que no tengo presión, a diferencia del resto de jugadores, ¡que tienen una tremenda cantidad de presión!”.

La razón es que él siempre tiene el streaming como refugio al cual dedicarse si las cosas van mal ante el tablero.

Dijo también que “por la razón que sea, creo que, probablemente, en los últimos seis meses, estoy jugando mejor al ajedrez clásico, mejor que en blitz o rapid”.

Es difícil de creer que solo por estar sin presión Nakamura haya conseguido el mayor éxito de su carrera ajedrecística.

Quizás su frase “Por la razón que sea”, indique que él tampoco lo entienda del todo.

Desarrollo del torneo

En la primera ronda se definieron dos partidas, Caruana venció al número 1 del mundo, Carlsen, por primera vez en ocho años. Esta es la partida que comentamos hoy.

“Fue una partida muy dura, especialmente por el control de tiempo. Si te quedas con pocos minutos lo normal es que entres en pánico, porque sabes que ya no tendrás más tiempo, y también cuando recibes 10 segundos de incremento [tras la jugada 41], es muy improbable que puedas orientarte en las complicaciones”, comentó Caruana.

Por otro lado, Gukesh D venció con las piezas negras al 2 del mundo, Alireza Firouzja (2.785), en el día en que el joven prodigio indio cumplió 17 años.

Gukesh, había compartido el último lugar en el torneo de blitz y todavía estaba algo afectado, fue una Apertura Italiana, muy compleja, donde él jugó mejor en el medio juego.

En la ronda 2 Caruana se convirtió en el único puntero tras empatar con negras al holandés Anish Giri (2.768) y vencerlo en la partida de desempate a ritmo armagedón, pues Gukesh cayó ante Nakamura.

En otra partida decidida, el noruego Aryan Tari (2.642), inició su calvario con derrota ante Abdusattorov en una partida que pudo ganar.

Shakhriyar Mamedyarov (2.738), cayó con negras ante Firouzja tras no poder aprovechar una posición prometedora, como el propio Firouzja admitió, “Fue un día de locos, no esperaba ganar. Probablemente estaba perdido la mayor parte del tiempo, pero él estaba muy nervioso y pude aprovecharlo”.

Carlsen, estuvo algo mejor, aunque solo empató con el norteamericano Wesley So (2.760), que tenía un peón de ventaja, difícil de imponer, cuando se acordó tablas.

Caruana amplió su ventaja en la tercera ronda al vencer a Tari, tras 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 jugó 4.cxd5, “Es una línea no ambiciosa. Es solo un intento de mantener la partida viva por el mayor tiempo posible, para evitar la línea de la Tarrasch que Anish jugó hoy y que ¡básicamente está matando el ajedrez!”.

Se refería a la línea derivada de 4.Cc3 c5 5.cxd5 cxd4 6.Dxd4 exd5.

En la otra partida decidida, Firouzja venció con negras a Abdusattorov. Firouzja comentó tras la partida: “Creo que jugó muy bien, hubo un momento en que debía decidir entre jugar sólidamente o aspirar a conseguir ventaja y eligió tratar de obtener superioridad, fue muy valiente, pero no calculó bien algunas cosas”.

En la ronda 4 Caruana fue el único vencedor, derrotó con las negras, a Firouzja, y llegó a tener 4 puntos de ventaja sobre el segundo, Nakamura.

Con su victoria sobre Firouzja lo reemplazó como número 2 del mundo (virtualmente); la lista oficial del Elo se publica el 1 de cada mes.

Fue una Defensa Francesa, Fabiano comentó: “Fue una partida extraña. Lo sorprendí en la apertura, seguro. No juego esta línea, de hecho, tampoco juego mucho la Francesa, jugué una línea muy peligrosa, pero no recordaba los detalles muy bien, realmente”.

El inicio fue: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3 Cc6 7.Ae3 cxd4 8.Cxd4 Db6 9.Dd2 Dxb2

Firouzja se equivocó en la jugada 17, sacrificó otro peón, pero sin justificación, como indicó Caruana.

Sobre su nuevo empate, tras luchar durante toda la partida, y posterior victoria en el armagedón, Carlsen comentó a la televisión noruega: “Esta bien. Necesito ganar a ritmo clásico también, pero al menos hoy hice un buen intento”.

En la ronda 5 se añadió emoción al torneo, Caruana perdió contra Mamedyarov y Nakamura venció a Tari, tras ir superándolo desde una posición igualada.

Caruana vs. Mamedyarov fue una Apertura Inglesa que salió de lo más usual con rapidez, las blancas consiguieron una pequeña ventaja que exigía jugar con justeza, pues tenían varias debilidades, Mamedyarov se defendió muy bien y Caruana, con poco tiempo empezó a jugar impreciso, perdiendo un peón y a más largo plazo, la partida.

Caruana seguía liderando con 10½ puntos, seguido de Nakamura con 9½.

Caruana fue el único vencedor de la ronda 6, venció con negras a Abdusattorov, pasó a liderar con 13½ puntos, seguido de Nakamura con 11.

Caruana comentó al finalizar: “¡No tengo idea de lo que pasó en esta partida!”.

Tras una larga fase de maniobras la partida entró en una fase crítica, compleja, con ambos jugadores con poco tiempo, Abdusattorov siguió jugando con ambición, buscando atacar, omitiendo el contraataque de Caruana que fue letal.

En la ronda 7 So infligió otra derrota a Abdusattorov, mientras que Giri venció al colista Tari; Nakamura se puso a dos puntos de Caruana al ganar su Armagedón ante Mamedyarov y perder Caruana ante Gukesh también en la partida de desempate.

En la penúltima ronda solo Gukesh logró la victoria, ante Tari, y se llegó a la última jornada con Caruana como líder y todas las de ganar.

En la novena ronda Tari consiguió su primer triunfo, ante Firouzja, dejando a Carlsen como único jugador sin conocer la victoria.

La partida decisiva de la última ronda y del torneo, duró 55 jugadas, pero estuvo decidida mucho antes, comenzó así:

Hikaru Nakamura (2.775)

Fabiano Caruana (2.764)

Defensa de los dos Caballos [C58]

Norway Chess, Stavanger, (9), 09.06.2023

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.Cg5 d5 5.exd5 Ca5 6.Ab5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Ad3 [Nakamura explicó que esta jugada le traía buenos recuerdos, la jugó en la última ronda del Campeonato de EE.UU. en 2009 ante Friedel, ganó la partida y el torneo.] 8…Cd5 9.Cf3 Ad6 10.0–0 Cf4 11.Cc3 Cxd3 12.cxd3 0–0 13.b3 Te8 14.Te1 c5 15.Aa3 Cc6 16.Ce4 Af8 17.Tc1

La mejor jugada que ya se había realizado, es 17...Cb4, y las negras están bien.

Caruana jugó 17...f5?, después de pensar 22 minutos, Hikaru capturó un segundo peón con 18.Cxc5! y la partida estuvo prácticamente decidida, Caruana comentó que su idea era jugar 18…Da5?, pero ahí se dio cuenta que perdía por 19.Cg5!

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 14 de junio de 2023