Ajedrez por Zenón Franco: Torneos Memorables (7), Interzonal de Leningrado 1973

Los soviéticos Anatoly Karpov y Viktor Korchnoi compartieron el primer lugar y junto al norteamericano Robert Byrne pasaron a la siguiente fase.

Por primera vez hubo dos interzonales, el 23 de julio de 1973 comenzó el segundo en Petrópolis, Brasil, donde los clasificados fueron el brasileño Henrique Mecking, el húngaro Lajos Portisch y el soviético Lev Polugaevsky.

Los ocho Candidatos se completaron con Tigran Petrosian, finalista del match de Candidatos en 1971, y el excampeón del mundo Boris Spassky, ambos soviéticos.

Desarrollo del torneo

La reglamentación obligaba a los seis jugadores soviéticos (de 18) a enfrentarse en las nueve primeras rondas.

Tras las primeras seis rondas el líder era el danés Bent Larsen, con unos impresionantes 5½ puntos sobre 6, aunque no había jugado todavía contra ningún soviético.

Korchnoi y Byrne le seguían con 5 puntos, luego Karpov 4½ y el soviético Gennady Kuzmin 4, mientras que Mikhail Tal, el gran favorito, tenía solo 1½.

Los 5 puntos de Byrne eran dignos de elogio. No obstante, no fueron conseguidos contra los más fuertes, por lo que no estaba claro que pudiera mantenerse en la parte alta.

A Korchnoi le tocó enfrentarse a sus compatriotas en las seis primeras rondas, consiguió 4 puntos sobre 5 contra ellos, más otro triunfo contra Cuéllar.

En la ronda 8 Korchnoi venció a Larsen en una buena partida y las posiciones ya fueron marcando una tendencia que no cambiaría mucho, Korchnoi seguía imparable con 7 puntos sobre 8, seguido de Byrne con 6½ y luego Karpov y Larsen con 6.

En la novena ronda Korchnoi volvió a ganar, a Byrne, y seguía líder, con 8 puntos, seguido de Karpov 7, Byrne y Larsen 6½, y el checoeslovaco Jan Smejkal 6, que, tras comenzar mal, estaba en racha de 7 victorias consecutivas, de la ronda 5 a la 11.

En la ronda 12 Korchnoi cayó derrotado por el yugoeslavo Josip Rukavina, permitiendo a Karpov alcanzarlo. Larsen se despegó un poco de los líderes al caer ante Tal, mientras que la racha triunfal de Smejkal fue frenada por el alemán Robert Huebner.

A falta de 5 rondas Korchnoi y Karpov tenían 9 puntos, seguidos de Byrne 8½, Larsen y Smejkal 8 y Huebner 7½.

En la ronda 15 Byrne, con las negras, logró una victoria crucial ante Larsen. Karpov y Korchnoi lideraban con 11½ puntos, seguidos de Byrne 11, Smejkal 10½, Huebner 9½.

Los tres clasificados se decidieron con una ronda de anticipación. En una partida decisiva de la penúltima ronda, Karpov pasó por dificultades ante Smejkal, aunque terminó ganando. También ganaron Korchnoi y Byrne.

Finalmente Karpov y Korchnoi compartieron el primer lugar con 13½ puntos sobre 17, seguidos de Byrne 12½, Smejkal 11, Larsen y Huebner 10, etc.

Desempeño de los protagonistas principales

Viktor Korchnoi

Korchnoi comentó en Chess is My Life, que cuatro meses antes del Interzonal comenzó una preparación intensiva donde la parte física fue lo más importante. “Decidí relajarme, dejar de fumar y practicar deporte. Para calmar mi sistema nervioso, evité todo contacto con otras personas: todo para mejorar el funcionamiento de mi cerebro”, dijo. Solo un poco antes del torneo trabajó con Viacheslav Osnos, que era su entrenador. Para entonces Genna Sosonko ya se había ido de la URSS.

Korchnoi situó a este Interzonal junto a los torneos de 1968, entre los mejores resultados de su carrera. Era difícil imaginar entonces que, a sus 42 años, Viktor Korchnoi todavía no había llegado al punto más alto de su prolongada carrera.

Anatoly Karpov

Karpov tenía entonces 22 años, Euwe comentó: “en mi opinión Anatoly Karpov es un jugador de una técnica extraordinaria y un autocontrol perfecto, una cualidad que comparte con Emanuel Lasker. Karpov tiene una habilidad para crear posiciones difíciles en las que su oponente es posible que cometa un error. En esos casos el joven gran maestro no tiene piedad de nadie”.

Boris Spassky, comentó sobre Karpov, después de que este compartiera el segundo puesto en el Campeonato Soviético disputado en octubre de ese año, ganado por Spassky: “Karpov fue una grata sorpresa. En especial por su juego en todas las facetas. Lucha por la iniciativa, resiste la presión y a sus planes no les falta consistencia”.

Karpov escribió: “Entré en el Torneo Interzonal por haber sido campeón mundial juvenil en 1969… mi primer puesto… también me procuró el título de maestro internacional de la FIDE, que al mismo tiempo me abrió el camino para jugar torneos internacionales… En Leningrado fui el único jugador que no perdió partida y, al final, compartí el primer puesto con Viktor Korchnoi”.

Karpov y Korchnoi llegaron a la Final de Candidatos en Moscú 1974, ganó Karpov y en 1975 se convirtió en campeón del mundo cuando Bobby Fischer no defendió su título.

Veamos la parte final de una partida clave, basada en comentarios de Karpov.

Jan Smejkal

Anatoly Karpov

Interzonal de Leningrado (16), 25.06.1973

46.Ab7? [Facilita la tarea negra, 46.Ad5! era la mejor defensa. Las blancas están en una especie de zugzwang, solo pueden mover el alfil. El rey no puede ir a g4 debido al mate. La dama no puede ir a g2 ni e2, porque ...Dh5+ obliga a g4 y la posición del rey queda irremediablemente comprometida. Por su parte, las negras pueden reforzar su posición avanzando los peones del flanco de rey. Es mejor que comiencen a avanzarlos estando el alfil en c5 o d4, y las blancas deberían mantener el alfil en c6 o d5.] 46...g5! 47.Rg4 h5+ 48.Rf5 [Única, tras 48.Rxg5 Dxg3+ 49.Rxh5 (49.Rf5 Dg4++) 49...Af2! no hay defensa contra el mate.] 48...Dxg3 49.Re6 Df2! 50.Db5 [”Tras 50.Dxf2 Axf2 51.Rxd6 g4 el alfil no consigue parar el peón desde f1; por otra parte, en caso de 52.Ac8 Rf6 las negras avanzan con el rey. La diferencia con 46.Ad5 es que podría jugarse 50.Dxf2 Axf2 51.Rf5! g4 52.Ac4!, y los peones blancos se pueden bloquear”.] 50...Df6+ 51.Rd5 g4 52.Ac8 De7 53.Af5 Rh6 54.Df1 Dc7 55.De2 Dc5+ 56.Re6 Rg5 57.Df1 Da3 58.De2 Ac5 59.Dd2+ De3 60.Da5 Ab6 61.Da2 Df2 62.Db1 g3 63.Ah3 [”Las blancas han ocupado la última línea de defensa, pero este bloqueo no es sino temporal”.] 63...Rh4 64.Ag2 Dg1 [”Obliga al rival a cambiar las damas, lo que acorta el procedimiento para ganar”.] 65.Dxg1 Axg1 66.Rxd6 [”Habría habido un final impresionante después de 66.Rf5 Ad4 67.Af1 g2 68.Axg2 Rg3 seguido de ...h4″.] 66...Ad4 67.a7 Axa7 68.Rxe5 Rg4 69.Rd5 h4 70.e5 h3 71.Axh3+ Rxh3 72.e6 Ac5! 0–1

Robert Byrne

Max Euwe señaló que “Nadie esperaba que Robert Byrne hiciera una demostración tan buena. Su estilo de juego se ha tornado más atrevido en los últimos años. Debe recordarse que el gran maestro norteamericano permaneció en Reikiavik durante todo el match por el título mundial, analizando cuidadosamente cada partida y ha publicado un libro muy bueno [Both Sides of the Chessboards] sobre el match Spassky - Fischer”.

Timman destacó lo peculiar que fue la carrera de Byrne. Se convirtió en ajedrecista profesional cerca de los 40 años. “Y tuvo éxito: en el Interzonal de Leningrado 1973, de la máxima categoría, se clasificó a los matches de Candidatos, algo que Huebner y Larsen no consiguieron. El puesto clasificatorio de Byrne fue quizás el mayor éxito de su carrera”. La partida comentada es su victoria clave sobre Larsen.

Mikhail Tal

En la inauguración del torneo la sala saludó a Tal con el entusiasmo que era habitual, esperaban verlo triunfador o como mínimo entre los tres primeros lugares.

Era el favorito para clasificarse, incluso para ganar el Interzonal, tenía el mayor Elo del Interzonal, 2.655 puntos, le seguían Karpov (2.645), Korchnoi (2.635), Larsen (2.620) y Huebner (2.600). El resto tenía menos de 2.600.

Tal venía de salir primero en Sujumi, en septiembre de 1972, en la olimpiada de Skopie tuvo un buen desempeño, la URSS salió primera, como era lo habitual, y él consiguió el oro en su tablero. Después ganó el Campeonato Soviético en Bakú y en enero de 1973 se impuso en Wijk aan Zee. Poco después logró otro triunfo en Tallin, delante de Spassky, Keres, Polugaevsky, Bronstein y otros maestros.

Además, desde julio de 1972 hasta abril de 1973, Tal jugó 86 partidas consecutivas sin perder (47 victorias y 39 tablas), lo que entonces era un récord.

Tal estaba en plena forma, con un juego brillante y era el preferido de los aficionados, por su juego y por su personalidad. No obstante, como comentó Timman referido a esta actuación, “Pude comprobar cuán decepcionante puede ser la realidad”.

Tal se sometió a una operación después de cuatro años, y, “al salir, ya no pude mantenerme invicto; después de vencer a Bronstein en el torneo de las selecciones, perdí dos veces seguidas con Balashov. Está claro que él jugó esas partidas mejor que yo, pero también es verdad que no presté la debida atención a las ‘advertencias’. Nunca había tomado en serio esa cacareada serie de éxitos, y cuando concluyó incluso bromeé: ‘¡Pues muy bien! ¡Ahora ya puedo empezar otra!”. Aunque solo sucedió tras el Interzonal.

Efectivamente, entre el 23 de octubre de 1973 y el 16 de octubre de 1974, quebró su propio récord, disputó 95 partidas consecutivas sin perder (46 victorias y 49 empates). Estas dos series de partidas sin derrotas fueron las más largas durante mucho tiempo, hasta que el campeón del mundo actual Ding Liren, en 2018, estuvo 100 partidas sin derrotas, si bien con un número mucho menor de triunfos (29 victorias y 71 tablas).

Tal no encontró explicación a su mal resultado, y, como siempre, no habló de sus problemas de salud. “Es difícil saber qué me sucedió; pero la verdad es que al iniciarse el torneo mi juego era pésimo. Tan solo me culpo de no comprenderlo inmediatamente: durante la primera partida no vi una combinación muy espectacular que me proporcionaba grandes perspectivas de victoria, y después fracasé dos veces consecutivas ante ajedrecistas que no estaban entre los mejores: Eugenio Torre y Guillermo Estévez. Cometía un fallo tras otro”.

El mal comienzo afectó al estado de ánimo de Tal, se deprimió, tuvo que postergar dos partidas y al volver acumuló partidas suspendidas. En un momento tenía seis partidas por reanudar, que no podía analizar adecuadamente y perdió más oportunidades.

“Aunque parezca extraño, me disgustó que mi mejor partida (que obtuvo el premio de brillantez) fuera la que jugué contra Bent Larsen, persona con quien yo simpatizaba mucho, y al que quería ver entre los ganadores”.

Bent Larsen

Bent Larsen empató solo cuatro partidas y a pesar de su comienzo fulgurante no pudo clasificarse, perdió partidas en momentos clave, con Korchnoi, Quinteros y Byrne.

Larsen estaba muy disgustado por lo que él consideraba la diferencia de fuerza entre ambos interzonales, y mucha gente estaba de acuerdo. En Leningrado había al menos cinco aspirantes para los tres primeros lugares: Tal, Korchnoi, Larsen, Karpov y Huebner, mientras que en Petrópolis solo había un favorito claro: Portisch.

Euwe argumentó que el promedio Elo era similar, era cierto, pero en el papel, en Petrópolis había grandes figuras, aunque ya del pasado, como Reshevsky, Keres, Smyslov y Geller (no obstante, Smyslov todavía tuvo un resurgir notable en 1982 y 1983).

Larsen no se clasificó en Leningrado, sí volvió a ser Candidato en 1977, igualmente nunca le perdonó a Euwe su reparto de jugadores en estos dos interzonales.

Larsen estuvo a punto de no jugar en Leningrado, “pero finalmente, cuando estaba menos deprimido que enojado, decidí participar ‘bajo protesta”.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, de 2023