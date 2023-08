Maratón en Budapest: Derlis Ayala abandona a los 32 km “para preservar el físico”

Ayala se salió del recorrido faltando 10 kilómetros para la conclusión y comentó en su redes las causas: “Llegamos a los 32 kilómetros y decidimos no seguir por cuidar (el físico) lo que queda del año... estamos de regreso”, comentó el paraguayo.

Luego agregó: “Me despido de otro campeonato del Mundo de Atletismo, donde no se logró terminar la carrera, ¡no porque no quiera! Más bien por cuidar este proceso de recuperación que me llevo tres meses estar afuera de la alta competencia. A seguir luchando, que quedan dos maratones para finalizar el año”.

Recordemos que Derlis fue afectado por Chikunguña, en junio, lo que le mantuvo al margen de los entrenamientos y competencias.

El paraguayo tratará de conquistar el tiempo que se requiere para los Juegos Olímpicos de París 2024 (2:08:10), en octubre con los Panamericanos de Santiago y el último en la maratón de Valencia, a fin de año.

El campeón mundial de la maratón fue Victor Kiplangat (23), de Uganda, que realizó un tiempo de 2:08:53; en segundo lugar se ubicó el israelí Maru Teferi (31), con tiempo de 2:09:12; y completó el podio Leul Gebresilase (30), de Etiopía, con 2:09:19.