Rugby: Curda derrota a San José y se consagra en el Torneo Clausura

Los “universitarios” se impusieron por el ajustado marcador de 29 a 25 para llevarse el trofeo mayor del Estadio “Héroes de Curupayty, ganando el torneo de rugby.

El campeón a la final

Sudáfrica alcanzó ayer la final de la Copa del Mundo de Rugby tras vencer por un ajustadísimo 15-16 a una Inglaterra que fue por delante durante casi todo el partido, un choque épico en el que los " Springboks " solo lograron imponerse en los minutos finales.

Un golpe de castigo en el minuto 78 decidió para los africanos un duelo que rememoraba la final de hace cuatro años en Japón, que entonces se decidió por 32-12 para la selección arcoiris.

Hasta entonces, los ingleses habían jugado mejor sus cartas, haciendo bien lo que mejor se les da, y logrando anular el juego de sus rivales. De hecho, solo hubo un ensayo en el encuentro, de Suráfrica, mientras que todos los puntos ingleses los anotó su infalible apertura Owen Farrell con golpes de castigo y un “drop “. Inglaterra, ya en el minuto 3 llegó a los tantos con un golpe de castigo de Farrell. El mismo aumentó la ventaja a 6-0 con otro golpe de castigo, cercano a palos y centrado, tras una falta de Kolisi en un peligroso ataque inglés.

El XV de la Rosa, con más agresividad y ambición en su “pack”, sorprendía a los vigentes campeones del mundo, que parecían carentes de ideas y no lograban posesiones largas en ataque.

Aún así, Suráfrica acortó distancias con un golpe de castigo anotado desde 40 metros por el irregular Mannie Libbok. Pero en un partido tan intenso las faltas se sucedían y Farrell anotó otra para poner a su equipo 9-3 apenas dos minutos después. Pollard anotó un golpe de castigo en el minuto 35 acercar distancias, pero Farrell devolvió el golpe en el 40.

En la complementaria la respuesta inglesa volvió a ser inmediata. Un " drop " de Farrell llevó la ventaja a 15-6, y los surafricanos se encontraban en una situación muy peliaguda, pues necesitaban ya más de un ensayo y su transformación para no perder. Pero los ingleses seguían inabordables. Su defensa era infranqueable, con un enorme trabajo subterráneo en el suelo, y además se hacían con casi todos los balones divididos. Suráfrica tiró de orgullo y en la única falla de la defensa inglesa Snyman anotó un ensayo, el único del choque, en el 69.Pollard no falló la transformación y se entró en los últimos diez minutos con un apretadísimo 15-13 en el luminoso. Los “boks” echaron el resto, pero cada melé, cada “ruck”, eran una auténtica batalla. Y en una disputada melé el árbitro señaló un golpe de castigo lejano contra los ingleses. Y a pesar de estar a casi 50 metros, el seguro Pollard no tembló y envió el oval entre palos para poner por primera vez a su selección por delante 15-16 en el minuto 78 y cantar victoria.