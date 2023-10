Paraguay, con buen ritmo en los Panamericanos de Santiago 2023

En los Panamericanos la exigencia es más alta a medida que pasan los días pero los guaraníes se mantienen firmes en sus batallas.

* Remo. En dos remos sin timonel femenino (W2-) la dupla integrada por la olímpica y campeona sudamericana Alejandra Alonso junto con Nicole Martínez alcanzaron el sábado una final histórica para nuestro país y competirán hoy.

Además los remeros Javier Insfrán fue primero y Arturo Rivarola segundo en el repechaje en el singles sculls y accedieron a las semifinales A/B.

También Nicolás Villalba-Daniel Yser que finalizaron en tercer lugar en el repechaje en el doble par de remos cortos y avanzaron a la semifinal A/B.

En dos remos sin timonel masculino (M2-), Matías Ramírez-Gustavo Ávalos quedaron séptimos en el global, lograron inscribirse para la final B.

En doble par de remos cortos peso ligero Femenino (LW2X), Adriana Sanabria-Rocío Bordón, ocuparon la tercera plaza en su heat y cuartos en la general, hoy vuelven a competir.

Mientras que el doble par de remos cortos femenino (W2X) con Gabriela Mosqueira-Gabriela Rodríguez finalizaron cuartas, quedando fuera.

* Natación. El atleta Benjamín Hockin en los 100 m mariposa finalizó en el puesto 12 de la general mientras que Matías López en los 200 metros espalda cerró 13 en la general.

En los 100 m mariposa Luana Alonso fue sexta en su heat clasificatorio para una ubicación final en el puesto 19 con un crono de 1:03:21. Atendiendo que su récord 59:88, la que la había convertido en la cuarta nadadora sudamericana por debajo del minuto se despide de los juegos.

En los 200 espalda, Lara Giménez ocupó la posición 25 de la clasificación general.

* Maratón. El fondista Derlys Ayala culminó en el 10º lugar con un tiempo de 2:22.29, mientras que Fátima Romero culminó la prueba en el puesto 12 con un tiempo de 2:56′56′'.

* Bádminton. El paraguayo Leo Lee se quedó en los octavos de final tras caer frente al peruano Adriano Viale por 2-0 con parciales de 21-11 y 21-11 en 24 minutos.

* Ciclismo. En la modalidad contrarreloj Agua Marina Espínola finalizó quinta de entre 16 competidores, a solo 2 lugares del podio. mientras que en BMX Racing estuvo Andrea Romero terminó sexta y fuera de competencia.

* Vóley playa. La mejor dupla del país que la integran Michelle Valiente y Erika Mongelós consumaron su segunda victoria en el Grupo D, vencieron a Sol Acuña-María Bianchi de Uruguay por 2-0, parciales de 21-8 y 21-15 en 36 minutos. En cuanto a la dupla masculina Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo volvió a ceder, esta vez frente a la pareja local por 2-0 (21-18 y 21/13).

* Wakeboard. Ana Sisul no pudo acceder a la lucha por medallas al ubicarse tercera en el repechaje de ayer en la Laguna Los Moros. Tampoco pudo avanzar Camilo Corrales, quién quedó último en la repesca.

* Fútbol. La selección paraguaya femenina cayó ayer ante Chile por la mínima 1-0. Retornan a la competencia mañana.

Agenda de los paraguayos

Una nueva jornada de competencias se espera para hoy en el tercer día de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, hoy debutan el tenis y el boxeo en el certamen continental.

* Remo. En Laguna Grande San Pedro de La Paz, Concepción en la modalidad LW2x, Rocío Bordón y Adriana Sanabria competirán en el repechaje desde las 8:00. Por su parte Matías Ramírez y Gustavo Ávalos competirán en la final B del M2 desde las 8:30.

La dupla Alejandra Alonso y Nicole Martínez buscarán una medalla histórica para nuestro país cuando disputen la final A del W2 desde las 8:40.

* Natación. Esta disciplina prosigue hoy en el Centro Acuático con María José Arrúa en los 100 metros estilo espalda; Ayelet Bataglia estará en los 800 metros estilo libre; Astrid Caballero competirá en los 200 metros pecho; Stefania Piccardo estará en los 100 metros libre; Benjamín Hockin en los 100 metros libre y Charles Hockin en los 100 metros espalda, las clasificatorias se disputarán desde las 9:00 y de avanzar competirán en las finales a las 16:00.

* Vóley playa. La mejor dupla del país Michelle Valiente y Erika Mongelós cierran hoy el Grupo D enfrentando a las canadienses Humana-Paredes/Wilkerson en el Centro de Vóleibol playa Parque Peñalolén desde las 10:30. Por su parte la dupla masculina Gonzalo Melgarejo-Giuliano Massare se despiden con su último encuentro ante Nicaragua por el Grupo A desde las 18:00.

* Boxeo. En el Centro de entrenamiento olímpico de Ñuñoa hará su estreno la pugilista nacional Minerva Montiel cuando se enfrente a Ashleyann Lozada Motta de Puerto Rico en la categoría 57 kilos. El duelo será desde las 11:00.

* Tenis. En el centro deportivo de las raquetas se iniciarán los duelos en singles, no antes de las 11:00 estará Leyla Brítez enfrentando a Mell Reasco de Ecuador; también Dani Vallejo no antes de la 11:30 se medirá a Justino Roberts de Bahamas y finalmente no antes de las 14:00 Hernado Escurra se enfrentará al local Gonzalo Lama.

* Levantamiento de pesas. El paraguayo Juan José Prieto competirá a las 16:00 en la final de los 102 kilos.