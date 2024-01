NBA: Gran partido de LeBron para incentivar a Lakers

Otro dato no menor fue que Nikola Jokic batió su récord de temporada de NBA con 42 puntos en el triunfo de Denver Nuggets ante Washington Wizards.

En el juego Lakers vs. Blazers, “King James” sumó 28 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias y levantó de sus asientos al público del Crypto.com Arena con acciones espectaculares como una feroz volcada con su mano izquierda. Por su parte el cuestionado Russell, que también firmó jugadas de fantasía, llegó a los 34 puntos y 8 asistencias. Los Lakers, que habían perdido tres de los cinco partidos anteriores, ascendieron a la novena plaza de la Conferencia Oeste a costa de la debilidad de los Blazers, penúltimos del sector.

* Otros juegos de ayer. Anoche jugaban Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers vs. San Antonio Spurs, Detroit Pistons vs. Milwaukee Bucks, Toronto Raptors vs. Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves vs. Charlotte Hornets, Dallas Mavericks vs. Boston Celtics y Phoenix Suns vs. Chicago Bulls.