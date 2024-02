NBA: Edwards recibe dura multa

La medida fue anunciada por Joe Dumars, jefe de operaciones de la NBA, destacando que Edwards realizó sus comentarios el lunes después de la victoria de su equipo contra los Oklahoma City Thunder (107-101).

Al acabar ese partido, entre las dos mejores franquicias de la Conferencia Oeste, Edwards criticó a los árbitros por “no pitar nada” a su equipo. “Voy a recibir la multa, porque los árbitros no nos pitaron nada esta noche”, dijo Edwards a pie de campo.

Encuentros para hoy

21:30: Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics (por Star+); 21:30: Indiana Pacers vs. New York Knicks (NBA TV) y 22:00: Cleveland Cavaliers vs. Memphis Grizzlies (NBA League Pass).