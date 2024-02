Copa América de Futsal: Paraguay reaparece en la arena

Los primeros eliminados son Ecuador y Bolivia. Los demás seleccionados mantienen sus expectativas de clasificación a las semifinales.

En cuanto a las chances para nuestra selección, hoy será un día clave. Una victoria sobre Venezuela dejaría a la Albirroja con inmejorable situación para ubicarse entre los cuatro mejores.

Si a este hipotético triunfo sobre la vinotinto se sumara el triunfo de Colombia sobre Chile, automáticamente clasificará el elenco paraguayo y definiría el primer lugar contra los cafeteros.

En el Grupo B, Brasil y Argentina están a una victoria de clasificar.

Posiciones:

Grupo A: Colombia 6 puntos; Paraguay y Chile 4; Venezuela 3 y Ecuador 0.

Grupo B: Brasil y Argentina 6 puntos; Uruguay 3; Perú 3 y Bolivia 0.

Partidos para hoy:

11:45: Brasil vs. Perú; 14:00: Uruguay vs. Argentina; 17:00: Colombia vs. Chile y 19:15: Venezuela vs Paraguay (todos los partidos por Tigo Sports+).

Las entradas tienen un costo de G. 20.000 y se pueden adquirir a través de Red UTS o en el COP Arena.