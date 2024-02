Copa América de Futsal: Empate complica la clasificación

Hoy los dirigidos por Carlos Chilavert deberán vencer o morir frente a Colombia, que fue derrotado ayer por Chile que escaló a la primera posición de la tabla.

Las posiciones del Grupo A están así: Chile 7 puntos, Colombia 6, Paraguay 5, Venezuela 4 y Ecuador 0. Chile tiene la fecha libre hoy por lo que ya no suma, Paraguay sigue dependiendo de sí mismo y deberá ganar a Colombia para su clasificación directa, el empate no le sirve.

Estadio: COP Arena – Óscar Harrison. Árbitro principal: Daniel Rodríguez (Uru). Árbitro auxiliar: Lautaro Romero (Arg). Tercer árbitro: Federico Piccardo (Uru). Cronometradora: Anelize Schulz (Bra). Delegado: Luis Sabio (Arg).

Paraguay: Giovanni González; Damián Mareco, Emerson Méndez Salas, Javier Salas y Francisco Martínez. Alternaron: Igor Insfrán, Antonio Ozuna, Richard Rejala, Pedro Pascottini, Hugo Martínez, Juan Gómez Salas, Alan Rojas, Aldo Amarilla y Jorge Espinoza. D.T: Carlos Chilavert.

Venezuela: Carlos Vásquez; Carlos Sanz, Wilmer Cabarcas, Maikel Torres y Rafael Morillo. Alternaron: José Villalobos, Saimond Francia, Víctor Careño, Jean José Trujillo, Carlos Vento, Eneiker Morales, Milton Francia y Kevin Briceño. D.T.: Robinson Romero.

Gol: No hubo. Amonestados: 2′ 58″ (1T) Carlos Sanz (V); 9′ 8″ (1T) Javier Salas, 1′ 23″ (2T) Damián Mareco (P).

* Partidos para hoy: 11:45: Uruguay vs. Bolivia; 14:00: Argentina vs. Brasil; 17:00: Venezuela vs. Ecuador y 19:15: Paraguay vs. Colombia.