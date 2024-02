Copa América de Futsal: Argentina acaba con la ilusión Albirroja

La Albirroja buscará meterse al podio hoy cuando se mida a Venezuela.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

Paraguay tuvo un error en la primera mitad del que se aprovechó Argentina que sacó la ventaja por intermedio de Matías Rojas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Quedaba mucho tiempo aún para llegar al empate o incluso remontar, pero los dirigidos por Carlos Chilavert no concretaron una sola jugada ofensiva clara, mérito de la defensa albiceleste.

La Albirroja intentó de todas las formas llegar al empate, pero el portero argentino Nicolás Sarmiento fue la figura del elenco que hoy disputará final ante Brasil.

Paraguay jugó con: Giovanni González; Damián Mareco, Emerson Méndez, Pedro Pascottini y Francisco Martínez. Alternaron: Alan Rojas; Daniel Ozuna, Richard Rejala, Javier Salas, Hugo Martínez, Aldo Amarilla y Juan Gómez Salas. D.T.: Carlos Chilavert.

* Resultados de ayer. Ecuador 0 (6)-Bolivia 0 (7); Colombia 1-Perú 4; Brasil 3-Venezuela 0 y Paraguay 0-Argentina 1.

* Partidos para hoy. 14:00: Chile vs. Uruguay (cuarto/quinto lugar); 16:30: Paraguay vs. Venezuela (tercer puesto) y 19:30: Brasil vs. Argentina (final).

Todos los partidos transmisión de Tigo Sports 3. Las entradas tienen un costo de G. 20.000 a través de Red UTS o en el estadio.