Superliga de fútbol playa: El “Apertura”, con tres fechas

El certamen de fútbol playa, con participación de 10 clubes, se inició el viernes en el Comité Olímpico Paraguayo.

Los participantes se dividen en dos grupos: San Antonio, Gral. Caballero CG de Luque, Garden Clulb Paraguayo, Sportivo Ameliano y Atlético San Miguel de Areguá (A); 13 de Junio de Areguá, Libertad, Silvio Pettirossi, 24 de Setiembre de Areguá y Sportivo Luqueño (B).

El sábado, Ameliano se impuso 5-4 a Atlético San Miguel. Luego, Silvio Pettirossi derrotó al 13 de Junio, por 4 goles contra 3. En partido de muchos goles, San Antonio le ganó 10-6 a Garden Club Paraguayo. Finalmente, Sportivo Luqueño se impuso 6-4 al 24 de Setiembre.

* Resultados del viernes: Gral. Caballero igualó 6-6 con San Miguel, y en penales se impuso el “militar” por 4-1. Libertad le ganó 11-5 a Luqueño, Ameliano 6-4 a San Antonio y 24 de Setiembre 7-2 a 13 de Junio.

Anoche jugaban por la tercera fecha: San Miguel vs. Garden; Gral. Caballero vs. Ameliano; Libertad vs. 24 de Setiembre; y Pettirossi vs. Luqueño.