Superliga de Fútbol Playa: Libertad, imparable

Los gumarelos golearon 8 a 3 a General Caballero de Campo Grande, por la fecha 2 del circuito de fútbol playa.

La primera fecha, que debía disputarse el jueves, quedó postergada para el miércoles 2 de abril próximo debido a motivos de seguridad por la carga de personas debido a conciertos musicales desarrollados en el Parque Olímpico.

Con la segunda ronda, disputada el viernes, arrancaron las competencias de la tercera etapa.

* Resultados: Ameliano 5-24 de Setiembre de Areguá 4, Silvio Pettiross 7-13 de Junio de Areguá 6, Garden Club Paraguayo 6-Atlético San Miguel de Areguá 2 y Libertad 8-General Caballero de Campo Grande 3.

* Puntuaciones. Serie A: Libertad 3 puntos, Garden Club 3, Luqueño, San Miguel y General Caballero CG 0. Serie B: Pettirossi y Ameliano 3 puntos, San Antonio, 24 de Setiembre y 13 de Junio 0.

Ayer jugaban los partidos de la fecha 3: San Antonio vs. Pettirossi, 24 de Setiembre vs. 13 de Junio (Grupo B); San Miguel vs. Gral. Caballero y Luqueño vs. Garden Club (Grupo A). Libre: Libertad y Ameliano.

Tabla general. Los dos mejores puntuados en cada llave irán directo a la fase final del torneo Apertura, mientras otros cuatro clubes disputarán la instancia semifinal.

* Posiciones: Libertad 50 puntos, Ameliano 36, San Antonio 30, Luqueño 24, Pettirossi 18, 24 de Setiembre 17, General Caballero 16, San Miguel 13, Garden y 13 de Junio 10.