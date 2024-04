Torneo de empresas a beneficio de los niños

Bajo el eslogan “Sé el 10 en la vida de un niño o niña de Aldeas Infantiles SOS”, los organizadores del evento proponen unir el deporte con la solidaridad invitando a las empresas a formar equipos de colaboradores para participar de la competencia. Confían en que el evento permitirá “a través de una actividad deportiva en familia y de confraternidad entre empresas, podamos tener financiación para nuestros programas sociales”, explicó Arsenio Ocampos, presidente de la Junta Directiva de la organización.

La fecha límite de inscripción es el martes 23 de abril.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta segunda edición del torneo Corazón de 10 tendrá una duración de 6 fechas. Lo recaudado en concepto de inscripción, entradas, derecho de partido y auspicios se destinará a solventar la atención integral de 700 niños y niñas que viven en las Aldeas Infantiles SOS, cubriendo salud, educación, vestimenta, alimentación y todo lo relacionado con su desarrollo.

“Es sumamente importante hacer una competencia deportiva donde se disfrute no solamente de esa competencia sino de esa interacción entre las familias. Eso es la vida de los niños, es la familia. Nosotros trabajamos por los niños, por la defensa de sus derechos y tenemos programas creativos como éste, que hacen que podamos cumplir los objetivos propuestos en el sentido de recaudar fondos para la subsistencia de niños que están necesitando”, añade Ocampos.

“Nos animamos a hacer una segunda edición porque la primera fue todo un éxito, con más de 600 deportistas que participaron. Ya tenemos varias empresas inscriptas y nuestra meta son 30 equipos, por lo que invitamos a las empresas a seguir anotándose”, manifiesta Ana Medina Zorrilla, directora de Desarrollo de Fondos y Comunicaciones de Aldeas Infantiles SOS.

Por su parte, Olegario Olmedo, Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS, recalcó la importancia del trabajo de la organización a favor de niños y niñas en situación de riesgo. “Aldeas Infantiles SOS trabaja hace 54 años por el derecho de niñas y niños a tener una familia. Tenemos 4 programas en Asunción, Luque, Hohenau y San Ignacio, donde damos atención integral a aquellos que no pueden estar con su familia. Ahora tenemos el desafío de insertarnos también en las comunidades vulnerables, donde trataremos de llegar a las propias familias, de colaborar con ellas y evitar en lo posible que esos niños tengan que salir de su entorno familiar”, puntualiza.

“En cuanto a modalidades, tenemos fútbol masculino y femenino y vóley mixto en seis jornadas. Aparte de ser la primera competencia en reunir a empresas en un acto solidario, también reúne a colaboradores en una modalidad: hombres y mujeres juegan en un equipo defendiendo deportivamente a su empresa. Con respecto a los tiempos de juego, serán 15 minutos por tiempo y se van a programar cada 40 minutos”, informa Ronald Rolón, director de Jagua’i Marketing Deportivo.

Cómo participar

Los deportes en los que se puede competir son fútbol y vóley, en las siguientes categorías: fútbol masculino 7 vs 7, fútbol femenino 5 vs 5 y vóley mixto 6 vs 6.

Los partidos se juegan los domingos a partir de las 9:00, en la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas, ubicada en la avenida General Santos 258, Asunción. Las fechas de los encuentros son: 28 de abril, 5, 19 y 26 de mayo, y 2 y 9 de junio.

El equipo ganador recibe un imponente trofeo de casi 1 metro, en el que se agrega una placa con su nombre. Este trofeo permanece en la sede de la empresa ganadora por un año, hasta la siguiente edición, en que pasa a manos de los nuevos triunfadores y se agrega una nueva placa. De esta manera, se deja en la copa una huella de los equipos solidarios.

Para recibir más información e inscribir a sus equipos, se habilitaron los números (0974) 772 537 y el (0974) 455 709. El reglamento del torneo está disponible en www.corazonde10.org.py Las inscripciones se reciben hasta el 23 de abril.

Ningún niño nace para crecer solo

Aldeas Infantiles SOS es una entidad sin fines de lucro, no gubernamental, que está presente en Paraguay hace 54 años y en el mundo, hace 74 años. Con la convicción de que nadie viene al mundo para crecer solo, trabaja por el derecho de los niños y niñas a vivir en familia, ofreciendo alternativas de cuidado, buscando el reintegro familiar siempre que sea factible o brindando la posibilidad de vivir en entornos familiares.

En Paraguay, el 37% de los habitantes son niños, niñas y adolescentes. Actualmente más de 700 niños, niñas, jóvenes y adolescentes viven en las Aldeas SOS ubicadas en Luque, Asunción, San Ignacio y Hohenau.

Redes sociales

Instagram: @corazon_de_10

Sitio web: www.aldeasinfantiles.org.py

Contacto de prensa

Anahí Benítez Ríos - Coordinadora de Comunicaciones Externas / (0983) 836 935 / anahi.benitez@aldeasinfantiles.org.py

Livia Melgarejo - Agencia PRessencia / (0981) 553 276 / livia@pressencia.com.py