Futsal FIFA: Largada a la Liga Premium 2024

Once escuadras buscarán el cetro en el torneo de la principal categoría del futsal: Cerro Porteño, Olimpia, Sport Colonial, Villa Hayes, Afemec, Exa Ysaty, Presidente Hayes, San Cristóbal, Star’s Club, Humaitá y Campo Alto. Hayes, Humaitá y Campo Alto ingresando en reemplazo de Recoleta, 3 de Febrero y Santa María, que disputaron los torneos del año pasado.

Los partidos para el viernes son: San Cristóbal vs. Olimpia, en el polideportivo San Cristóbal, a las 21:00, Sport Colonial vs. Star’s Club en Tacumbú, en el mismo horario, y, Afemec vs. Villa Hayes, a las 20:30, en cancha del local.

El sábado jugarán Cerro Porteño y Presidente Hayes, a las 14:00, en el COP.

Finalmente, el domingo debutará en la liga Campo Alto, que recibirá a Humaitá en el “Luis Óscar Giagni” de Sol de América. Tiene fecha libre Exa Ysaty.

Convocan a chicas U20

La Comisión Técnica de la Selección Femenina de Futsal convocó a jugadoras para el período de observación con miras al Sudamericano Sub 20, que se disputará en nuestro país en el mes de octubre.

Ayer empezaron el entrenamiento las salonistas y hoy siguen jugando en el CEO del Comité Olímpico, de 7:00 a 9:00, para ser observadas por los responsables del área.