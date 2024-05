Vóley playa: Arranca la Copa de Otoño en el COP

Se espera una interesante disputa entre las más de 100 duplas que competirán por el honor de llevarse la copa, en las categorías A2, sub 20 y sub 16 (ramas masculina y femenina). En esta oportunidad los atletas afectados a la selección nacional no podrán ser parte del torneo.

Cronograma de competencias: El jueves 2 de mayo entrarán en acción las categorías A2 y Sub 20 masculino, y se disputarán de 17:00 a 22:00.

El viernes 3, A2 y Sub 20 femenino, también de 17:00 a 22:00. En cuanto al sábado, competirán la Sub 16 y 20 en ambas ramas, de 7:30 a 13:00. El domingo se jugarán las finales, de 7:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00, en todas las categorías.