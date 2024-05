Baloncesto: Partidazo albinegro

Juniors Peralta fue uno de los que cargó al hombro al team olimpista en el juego de baloncesto, encestando 29 puntos, al igual que el alero Rodney Mercado con 21. Jorge Sequera fue el máximo encestador en Libertad, con 14 puntos.

Otro juego interesante fue en Villa Morra, donde Félix Pérez le hizo cuesta arriba la victoria al favorito y campeón Deportivo San José, que finalmente se impuso 73-64.

Los Rojos iniciaron bien con parcial de 22-14, para luego ir bajando la producción en los restantes chicos 16-19, 14-23 y 12-17. Sebastián Picton convirtió 22 puntos en filas “santas”, mientras entre villamorrenses Karl Godans acertó 14.

En La Catedral, Ciudad Nueva le ganó a Sol de América 58-51, en partido que se inició con ventaja para los azules 18-19, hasta que inició la remontada ciudense 20-9, 16-16 y 12-8.

La Liga Femenina se reanuda mañana: San José vs. Colonias, Ciudad Nueva vs. Sol y FPC vs. Olimpia.