Arranca la ilusión en París: Roland Garros 2024

Varias preguntas rodean a esta versión 2024: ¿Hasta dónde llegará Rafa Nadal, en el que puede ser su último torneo? ¿Tendrá tenis suficiente para levantar una décimo quinta Copa de Mosqueteros? ¿Podrá Novak Djokovic sumar su vigésimo quinto Grand Slam? ¿La joven generación, liderada por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, tomará el relevo?

Pocas veces la tierra batida de París abría sus puertas con tantas dudas, sin un rumbo claro, con unos pronósticos tan abiertos como este 2024 que aglutina tantos interrogantes que empezarán a resolverse hoy.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El torneo echa a andar sin que los dos grandes dominadores de los dos últimos decenios tengan la cota de favoritismo habitual, con un Djokovic que llega con las manos vacías de títulos y un Nadal sin haber despejado las dudas sobre su recuperación.

Solo el prestigio de sus catorce títulos, de la dictadura de mano de hierro que ha impuesto en el torneo desde 2005, con únicamente 3 derrotas en 115 partidos, permiten situar al mallorquín en el terreno de los favoritos.

Su primera ronda contra Zverev empezará a dar respuestas. El cuarto del mundo es un examen de peso, quizá uno de los jugadores en mejor forma, algo que puso de manifiesto levantando el pasado domingo el torneo de Roma.

Duelos resaltantes de hoy:

05:00: Andrey Rublev vs. Taro Daniel; 06:00 Lucía Bronzetti vs. Naomi Osaka; 06:15: Hubert Hurkacz vs. Mochizuki; 07:00: Jelena Ostapenko vs. Jaqueline Cristian; 07:15: Jeffrey John Wolf vs. Carlos Alcaraz.