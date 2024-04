Rafael Nadal anunció que no jugará el Masters de Montecarlo

Rafael Nadal anunció este jueves que no disputará el Masters 1000 de Montecarlo, que arranca este fin de semana. “¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí, deportivamente hablando. Desgraciadamente, os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente, mi cuerpo no me deja”, escribió el mallorquín de 37 años en X.

“Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día, con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más”, añadió Nadal, quien no juega un partido oficial desde enero.

Rafael Nadal no juega desde enero de este 2024

Nadal, quien había jugado por última vez en el ATP 250 de Brisbane, Australia, disputando solo tres cotejos, ya había renunciado en la temporada al Abierto de Australia, al Torneo de Doha y al Masters 1000 de Indian Wells por motivos físicos. En marzo, estuvo en un duelo de exhibición para Netflix en la ciudad de Las Vegas, perdiendo contra Carlos Alcaraz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El objetivo de Rafael Nadal: el Roland Garros

En los dos últimos años, las lesiones han marcado la carrera del español, hasta el punto de quedar a puertas de la retirada. El gran objetivo para este 2024 es Roland Garros, el torneo parisino en el que construyó la leyenda con 14 títulos, antes de participar eventualmente en los Juegos Olímpicos. “No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato”, cerró.