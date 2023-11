Manejo de colmenas en época de clima riguroso

“Se debe seleccionar una zona con excelente población vegetal que garantice muy buena producción (plantas melíferas y poliníferas). La influencia productiva del colmenar es de 3 a 5 kilómetros de radio y en este radio de influencia evitar la presencia de otros colmenares importantes que puede afectar la producción de miel de abeja, por las competencias en la floración”, empezó diciendo

Cantidad de colmenas

“En la región Oriental, se recomienda la instalación máxima de 25 a 30 colmenas, y en la región Occidental (Chaco) 40 a 50 colmenas por colmenar y la distancia recomendada entre colmenares es de 5 a 6 km para la producción de miel de abeja. En la zona de influencia del colmenar debe tener recursos hídricos, que son muy importantes en los climas muy calurosos y con gran sequía. Se ha detectado que, en épocas muy calurosas, las abejas consumen 2 litros/agua/colmena/día”, confirmó.

Lejos de cultivos donde se realizan pulverizaciones

“El colmenar debe estar alejado de fuentes contaminantes, por ejemplo zonas de cultivos extensivos en donde son utilizados defensivos agrícolas, a no ser que haya un acuerdo entre apicultores y agricultores, y que está contemplado en la ley 665 de apicultura que regula la actividad apícola en el país. Además, no se recomienda instalar colmenas en zonas urbanas porque las abejas son consideradas animales peligrosos. También no instalar las colmenas en zonas de caña de azúcar, porque puede alterar la calidad de la miel de abeja

Manejo de la colmena

“El apicultor debe organizar un manejo periódico de las colmenas, de acuerdo a la estación del año y, sobre todo, si las condiciones climáticas no son buenas: a) no debe existir déficit de alimentos en las colmenas; 2) con la entrada de la estación primaveral de las colmenas, se les debe suministrar alimentación estimulante para incentivar la postura de la reina y la proporción del jarabe estimulante es 300 a 500 gr. de azúcar en un litro de agua; c) recomendamos que las colmenas o cajas deben ser totalmente de madera, evitar las tapas con chapa porque es negativo debido al calor riguroso; buena aireación de las piqueras y que las tapas tengan ventilación para los días muy calurosos”, finalizó el ingeniero Quiñónez.