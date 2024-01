MOPC continúa la “liquidación” del contrato del fracasado metrobús del centro

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, confirmó a este diario en entrevista reciente que siguen sin dar un punto final al contrato del tramo 1 del fallido metrobús, que debía ejecutarse en varias calles del microcentro de Asunción (Puerto - Haedo- Herrera - Mercado 4), donde los trabajos ni siquiera se iniciaron.

El tramo céntrico del fracasado proyecto del gobierno de Horacio Cartes fue adjudicado por el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona (procesado), en febrero de 2018, al consorcio integrado por la paraguaya DC Ingeniería SA y la uruguaya Stiler SA, representado por Luis Alberto Duarte y Marcos Taranto, por un valor de G. 134.579 millones (US$ 21,7 millones al cambio del momento de la adjudicación).

A este consorcio, la administración de Jiménez Gaona le pagó un anticipo de G. 18.205 millones (US$ 3 millones), pese a que la Municipalidad de Asunción no llegó a autorizar el inicio de los trabajos en este trayecto. Este millonario desembolso no se recuperó hasta ahora y el MOPC continúa sin cerrar el contrato, que sigue en etapa de “liquidación”, según Centurión.

“El contrato del tramo del centro está en proceso de liquidación y, por supuesto, nosotros vamos a ser extremadamente rigurosos en el cumplimiento de todas las condiciones para que la rescisión se dé, en los mejores términos para el Estado paraguayo, y se tiene que devolver lo que se tenga que devolver que sea resultado de la liquidación del contrato”, expresó.

Aún no se ejecutaron las pólizas

Consultada si se le llegó a pagar más recursos al citado consorcio, la ministra dijo que el desembolso quedó con el anticipo de US$ 3 millones y enfatizó que el equipo jurídico sigue analizando estos detalles dentro del proceso de rescisión.

Asimismo, se le preguntó si se recuperarán las pólizas del anticipo o de fiel cumplimiento de este contrato y señaló: “Cuando uno activa un proceso de rescisión, existe una etapa que se llama liquidación del contrato. Una vez que se liquida el contrato, se pasa a las ejecuciones de pólizas y todo lo demás”, expresó.

Siguió: “Yo quiero transmitirles a ustedes y a toda la ciudadanía que nosotros vamos a ser unos fieles defensores de los intereses del Estado paraguayo, y vamos a hacer cumplir todas las condiciones para poder llevar adelante los procesos jurídicos que garanticen que tanto pólizas como liquidación de contratos siempre que sean justas y se apeguen a las condiciones contractuales que toma el Estado paraguayo”, expresó.

Estado fue condenado en el caso de Mota Engil

Mientras continúa este proceso de “liquidación” del tramo 1 del fracasado metrobús, el Estado Paraguayo fue condenado en un arbitraje internacional a pagar casi US$ 17 millones a Mota Engil, excontratista de los tramos 2 y 3, cuyo contrato fue rescindido en febrero de 2020, durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, porque la empresa extranjera se negó a renovar la póliza de fiel cumplimiento de su contrato.

La Procuraduría informó que solicitó la rectificación del fallo del tribunal en este caso, con la que se busca que Mota también asuma las costas del juicio. En este arbitraje el tribunal confirmó que el proyecto era inviable sin la liberación de la franja de dominio y sin permiso de la Municipalidad de Asunción.