Confirma que se amañó el Levante-Zaragoza en 2010

“La verdad es que se intentó amañar y se amañó el partido”, afirmó Tebas tras declarar en la Ciudad de la Justicia de Valencia como testigo en la instrucción del caso por la denuncia que la propia LFP presentó a la Fiscalía Anticorrupción por ese encuentro y “ratificar” todo lo que ya había contado sobre ese encuentro.

“Me sé muy bien la verdad real y ahora la verdad jurídica será la que se demuestre. Creo que hay hechos determinantes. Sobre todo el movimiento de dinero de los jugadores del Zaragoza que determina que se sacó un dinero. La información que tenemos y que he ratificado es que llegó a los jugadores (del Levante) para intentar arreglar ese partido”, resumió.

“Solo tengo una conclusión. O el dinero que sacaron los jugadores del Zaragoza fue para comprar el partido de acuerdo con su presidente o se lo quedaron con Agapito Iglesias (el entonces presidente y dueño del Zaragoza)”, añadió.

Según Tebas, esto implicaría que “o hay un delito de amaño de partido o hay uno de apropiación indebida”, pero que en cualquier caso “algo hay delictivo”.

Paulo Da Silva declara en el caso

El paraguayo Paulo Da Silva, exjugador del Zaragoza y ahora en Toluca de México, se encuentra en España para declarar en el caso. Da Silva es señalado de haber recibido un depósito de 120.000 euros, mismos que traspasaron a futbolistas del Levante para que se dejaran ganar cuando el Zaragoza se jugaba el descenso en la última jornada de la campaña 2010-11 en la Liga de España.