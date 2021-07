El infortunio del Alto Paraguay se debe a la pésima gestión de sus autoridades

El triste abandono que sufren los pobladores del Alto Paraguay es atribuible no solo a la desidia de los sucesivos Gobiernos nacionales, sino también a la corrupción de sus propios diputados, gobernadores, intendentes y concejales. Tarcisio Sostoa y José Chamorro –nombres que ya no necesitan presentación– son dos exponentes locales del ejercicio de un cargo electivo en provecho propio y en perjuicio de la comunidad. Están en situación de retiro, pero no así la diputada Marlene Ocampos y el gobernador José Domingo Adorno, ambos exconcejales departamentales colorados, cuyos desempeños son también cuestionados. Varias veces la prensa se ha ocupado de las denuncias de los pobladores sobre sus permanentes penurias, ya sea cuando recorren los pésimos caminos del departamento, o cuando deben internar a algún enfermo en precarios nosocomios. Mientras los sinvergüenzas no reciban el castigo que se merecen, las consecuencias las seguirán padeciendo sus habitantes.